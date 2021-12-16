Mart 2020'de aldığım notlara dönüp yeniden bakıyorum...Mesela, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi şöyle bir açıklama yapmış 25 Mart'ta...yeni tip koronavirüsün yüzeylerde dahaönce tahmin edilenden daha uzun süreyaşayabildiği dikkat çekiyor."

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Hatırlamışsınızdır şimdi...Bütün dünyaya yutturuldu bu zoka.Ana akım bilim sözcüleri de hiç sıkılmadan bunları doğru kabul etti.Biri bile çıkıpdemedi.2020 Temmuz-Ağustos aylarına kadar virüs bir tür canlı, bir tür "hayvancık" gibi anlatılıp kafalar karıştırıldı, kurumlar paniğe sevk edildi.

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Virüs/aşı/ilaç haberlerinin önünü kesmek ne mümkün!şuydu...Pfizer'ın Kovid-19 virüsüne karşı geliştirdiği deneysel hapın hastaların hastaneye kaldırılmasına karşı yüksek düzeyde ama hastalığı ılımlı belirtilerle geçirenlerin derdine çare olmakta daha az etkili olduğu ortaya çıkmış..."Bu kafayla 673 yetişkin üzerinde hiç deney yapmaya kalkışmasaydınız keşke" diyeceği geliyor insanın.Ama ne fark eder!

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Görüyorsunuz...Farmakoloji ve ilaç endüstrisi, ekmeğinin peşinde pek memnun...Ve ne yazık ki, hâlâ vefatlar sürüyor ve bütün dünyada henüz doğru düzgün bir tedavi protokolü oluşturulamadı.Sonuç olarak...Sağlık yönetimlerinin, tek tek insanların ve pandeminin sosyal/ekonomik sonuçları nedeniyle devletlerin kayıpta olduğu gerçeği tartışma götürmeyecek kadar açık...

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Ben bir kez daha vurgulayayım...

"Plandemi"yi anlamadan pandemiyi çözmek imkânsız.

Milli devletler, pandeminin bir sağlık sorunundan ibaret olmadığını görmeli ve ne yapıp edip bu anaforun içinden sıyrılmalılar.

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BANA BİRAZ MÜSAADE

Biraz durup düşünmek, olup bitenleri "ders" gibi çalışmak zamanı geldi yine...

Bir hafta köşemde yokum. Soluklanıp geri geleceğim.

Kalın sağlıcakla.