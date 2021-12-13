Tamam!Kaygılanalım..." sorusu bu kadar baskın bir hale gelmişken tersi zor.Ama kaygıyabaşka bir şey.Kaygı/Endişe dediğimiz deli dolu bir nehirdir, yüzülmez, eğlenilmez., nereye gittiğini bilemezsin,vardığın yeri anladığında geç olur.

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Tamam!Dünyanın haline, memleketteki dolarizasyon çılgınlığına, pandemi sürecine, marketteki süt fiyatlarına, geleceğin belirsizleşmesine öfkelenelim.AmaAma hiçbir şey inşa etmez, edemez.

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Şimdi bütün dünyada psikologlar harıl harıl çalışıyor ve medyanın kendilerine yönelttiği sorulara laf yetiştirmeye çabalıyorlar...İmkansız çaba...Ekonomik dengesizliklerin ve herkesin "kıtlık" vesaire endişesine kapıldığı bir dünyanın ortasında "" üzerine araştırmalar yapmak neye yarar?Azıcık buruk biçimde gülünç...(Evet! Doğru okudunuz, yeni rahatsızlığımız "belirsizliğe tolerans düşüklüğü" olacak...)

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Gelelim esasa...Kimse "" diye çevresini kandırmaya çalışmasın,isterse kendini kandırabilir...Kimse "diye nutuk atmasın...Kimse milli devletlerin nasıl köşeye sıkıştırıldığını görmezden gelmeye kalkmasın...Hastalığı görmeden çareyi üretemeyiz.

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Hadi bakalım şimdi oturun da...

İnsanlık geleneklerinin binlerce yılın "zor zamanlar" tecrübelerinden süzülmüş tavsiye ve tedavilerini unutmuş olduğunuza yanın!..

Vazgeçtim o kadar derininden...

Gelecek endişelerine karşı babaannelerimizin imanlarından filizlenmiş o dirençli ve feraset sahibi duruşa bile muhtacız ama neredeyse unuttuk, yalan mı?

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NOT DEFTERİ

Meksika açmazı, olaya karışan hiçbir tarafın "kazançlı" çıkamayacağı, keskin ve içinden çıkılmaz bir durumun adı olarak bilinir (...) Hayatın kendisi de düello değil, Meksika açmazıdır çoğu zaman. Tetiğe basan sürprizi bozar. (GÜVEN ADIGÜZEL / Ölümlüler İçin Zamanın Kısa Hikayesi)