, artık hiçbirşey ilham etmeyen modern sanat,ürkütücü ve soğuk mimari, pornoylatahrip edilmiş arzular, bol katkı maddeliucuz veyiyecekler, parayatahvil edilen belirsiz gelecek, süreklidünyaya yönlendirileninsan ilişkileri,Size birTV dizisinden değil, gündelik toplumsalgerçeklikten söz ediyorum.Elbette bir noktadaduracak bu gidiş. Umarım, globalbir felaketle değil, bir silkinişle durur.

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Melih (Altınok) haklı: Aydın Doğan Vakfı'nın kendilerine "takdim" ettiği ödülü almak içingözden kaçırmayalım. Ödülü ayaklarına götürmüş yani...Laboratuvarı bırakamazlar. Birçok ana akımdan bilim insanının "hafif seyreden ve belki pandemiyi sönümlendirecek varyant" olarak değerlendirdiği Omicron için yeni bir aşı üretmeyi kafaya koydular. Milyar dolarlık anlaşmalar kapıda... Onların aşısını olunca kendini altına Mercedes çekmiş gibi hisseden hazır kitle de var nasılsa!

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her sahnesi insanı tefekküre iten bir film. Şimdilik üzerine uzun uzadıya yazıp çizmek yerinedemek istiyorum.

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Geçen gün Kanlıca'da buluştuk'le (Kaplanoğlu) veın çekim hikâyeleri üzerine uzun uzadıya sohbet ettik.Uygun çekim mekânı ararken köy köy dolaşmıştı. "Bir gün bu adamı gerçek hayatta gördüm, tanıştık, oturup lafladık" diye anlattı. "Bir köy kahvesinde oturuyordum. Sonra bir anda bütün masaların boşaldığını, köylülerin birden ortadan kaybolduklarını fark ettim. Önce şaşırdım. Sonra bir baktım ki, bankacı gelmiş. Köylünün kredi borcu, şusu busu var ve hiç o bahis açılsın istemiyorlar. Bankacı da dertli bir kimlik. Nasıl yorgun ve yalnız bir ruh, görmen gerek!"

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Sosyal medyada Türkçe sizlere ömür. Hele konu yemek veya turizm ise... Geçen gün biri, köfteci tanıtımının altına yazmış:Hay dilini eşek arısı soksun!