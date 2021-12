Oysa her şey ayağının sürçüp sürçmemesine bağlıdır.Nereden aklıma geldiyse şimdi...

***

Mesela 1896'da Macarlar, Orta Avrupa'ya gelişlerinin 100. yıldönümünü'nı inşa ederek kutlamışlardı.Ortakları Avusturyalılar ise'yı bir şenlik yerine çevirmişti.Kısa bir süre sonra Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nun tarihe karışacağını söyleseniz, güler geçerlerdi.Hele İtalyanların inşası 1911'e kadar süren dev "düğün pastası"vekentsel gelişmelere bakanlar,olacağını düşünüyordu.Çok karamsarlar hariç kapitalist kalkınmanın direksiyonunu bazen sadece savaşın "düzeltebileceğine" ihtimal veren yoktu.

***

Asıl konumuz bugünse...Ben de ciddi bir savaşa prim vermiyorum...Mesela biz Birinci Dünya Savaşı denince 7'den 70'e hemen Çanakkale direnişini hatırlarız ama o savaş belasının başımıza Karadeniz ihtilafı nedeniyle sarıldığını bilmeyiz.İşin o yanı hep sisli kalmıştır.

***

20. yüzyıl başlarının en ünlü yazarlarından ve ekonomist'in 1913'te kaleme aldığı "Alman Öğrencilere Açık Mektup"u zihnimde dolanıp duruyor bir süredir.Angell oradademişti.Bunun trajik ölçüde gülünç bir iddia olduğunu çok çabuk anladı.Sadece bir yıl sonra...

***

Birinci Dünya Savaşı neden ve nasıl çıktı?

Bu konuda türlü çeşitli tezler üretilmiştir; hatta birbiriyle çekişen akademik ekoller vardır.

Ama "siyasi beceriksizliği" ön plana alan tezlerin bir ifadesini aklıma not etmişimdir: "Rusya, olup bitenlerin savaş demek olduğunu bilmeden seferberlik ilan etmişti."

Güldünüz mü? Fakat gerçek.

Ya şuna ne dersiniz?

"Almanya, İngiltere'nin ne pahasına olursa olsun kıta Avrupa'sındaki bir savaşa uzak duracağı gibi yanlış bir düşünceye kapılmıştı." (Historians and July 1914 / May and Williamson)

***



NOT DEFTERİ

En iyisi yüz savaşta yüz zafer kazanmak değildir. En iyisi savaşmadan boyun eğdirmektir. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)