Bu işte bir bityeniği olduğu belliydi

Merak ediyorum...Sağlık Bakanlığı yönetim kadroları...Kapanmaların en sert olduğu dönemde "Bu kısıtlamalar yetersiz" diyen Bilim(!) Kurulu üyelerinin şimdi kitleleri muhalefet adına sokağa çağırışlarını izliyorlar mıdır?

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Düşünmek gerekirdi...Asla güven uyandırmayan bir muhalefet partisi neden "Daha daha kapanalım, daha daha aşı olalım" diye ısrarcı olur?neden ülkeyi ekonomik çöküşe sürükleyecekkısıtlamalar ister?Yani bu insanlar DSÖ'yü seviyorlarsa, DSÖ'den kuşkulanılmalıydı...

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Ne yazık ki...Bütün Kovid politikası, onların beğenmesi/ alkışlaması üzerine kuruldu.Diyeceksiniz ki, abartma!Abartmıyorum...Bir düşünün...Ne idüğü belirsiz fenomenlere Bilim Kurulu üyeleriyle sohbet videoları çektirmek fikri sosyal siyaset bakımından hangi zemine tekabül ediyordu?

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Sonuçta ne oldu?CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'nin dün söyledikleri ortada...Hesap soracaklarmış...Sağlık yönetiminin bilmesi gerekirdi; onlara bir şey anlatılmaz, onlarla işbirliği yapılmaz.

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Şimdi sağlık yönetimine soruyorum...

Başınızı ellerinizin arasına alıp "DSÖ'nün, Batı'nın, muhalefetin talep ettiği kadar fanatik bir Kovid politikası izlemenin âlemi var mıydı?" diye kendinize soruyor musunuz?

Sonunda ekonomi darbe yedi, insanlar birbirlerine karşı güvenlerini kaybetti, panik ortamı ülkenin genel ruh haline dönüştü...

Öyle bir ortam oluştu ki, halk ile hekimlerin, hekimler ile sağlık çalışanlarının arası açıldı...

Velhasıl...

Artık her şeyi baştan düşünmenin zamanıdır.

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NOT DEFTERİ

Başkalarıyla birlikte olmayı istemiyorum, başkalarına ihtiyacım var.

Kendime güvenmem için başkalarının bana güvenmeleri gerek, bu yüzden başkalarına ihtiyacım var. (JEANLOUIS FOURNIER / Tek Yalnız Ben Değilim)