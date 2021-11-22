Ekonomi zalim bir alan...Her rakamın, her grafiğin arkasındasaklı...O yüzden şu haberi okuduğumda "Acaba kamu maliyecileri ellerini ovuşturuyorlar mıdır?" diye düşündüğümü itiraf edeyim..."İngiltere'de Kovid'den, miras vergisi gelirlerinin de 1milyara yakın artacağı hesaplanıyor."

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Unutmuş olamazsınız...Medya sürekli "" dersleri veriyordu insanlara.Bizde de vardı bu akımın ünlü temsilcileri..."60 yaş artık orta yaş" diyen ve medya yöneticisi dostlarını pek sevindiren ünlü hekim şimdi gazetesinin "pandemi- kovid" yazarı...Şu kaderin cilvesine bakın!" uzmanları (!) önce

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Şimdi durup düşünüyorum da...artık göze batıyor.Hatırlayın...2019'da İtalya kamu harcamalarını durdurmuş, bütçeye binen mali yük karşısında pes etmişti.Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahipti İtalya; nüfusunun yüzde 18'i ( 10 milyondan fazla) 65 yaş üzeriydi.Sonra 2020'nin başında pandemi yaşlı İtalyanları ezdi geçti.Hatta Liguria valisi Giovanni Totti, "" demişti.özündene kadar karanlık dürtüler taşıyor,görüyorsunuz değil mi?

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2000'lerin başlarında çıkan "başarılı yaşlanma" kitaplarında şöyle önerilerde bulunuyorlardı: "Pazarlık yok, mazeret yok. Ölene kadar haftanın altı günü egzersiz yapacak, bol bol yürüyeceksiniz." Trajikomik bir gaddarlıktı.

Şimdi madalyonun tam tersini yaşıyoruz.

Yaşlıların temel ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmaları açık veya örtülü şekilde önleniyor.

Anlayacağınız...

Dünya gerçekten bir eşikte ve yaşlılar topun ağzında.

Gelişmiş ülkelerin ekonomisine bakınca anlıyorsunuz ki, bu "saldırı" pandeminin ilk aşamalarıyla sınırlı kalmaz!

Bunları hiç düşünmeyip kafayı Boji'ye taksak ve "Ajans" manipülasyonlarına laf yetiştirsek daha mı iyi, bilemiyorum.

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AYNA

Durmadan tartışan insanın kesesi irfan incisinden eksik kalır. MOLLA CAMİ