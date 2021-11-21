ana baba günü...Uzay araçlarından henüz limana inenler etraftaki afişlere heyecan dolu gözlerle bakıyorlar.'nın hazırlattığı afişlerde şöyleyazılar var...Dağları, denizleri, çölleriyle keyfinize amade kiralık gezegen...Bu fırsatı kaçırmayın!Yumuşak iklim, yemyeşil bitki örtüsü ve ay manzarası sizi bekliyor.

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Astroporttaki afişlerdehakkında geçmişe dair içkarartıcı bilgiler verilmiyor tabii...Ama adı biliniyor...Astroport'taki kalabalık içindemümküntabii...Onlar sinirli sinirli kalabalığın arasından hızla sıyrılmaya çalışıyorlar.Bilim insanlarına benziyorlar daha çok. Sanki bir konferansa yetişmeye çalışıyorlar.Onlar beklenmedik biçimde patlak verenhâlâ duygusal biçimde bağlılar.

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Tam burada durup...Ne anlatıyor bu adam yahu, dediniz içinizden, eminim.Pazar günleri sık sık kitaplardan söz ediyorum ya...Bu sefer de Küba'nın uluslararası çevrelerde tanınmış tek bilimkurgu yazarı'un (Jose Miguel Sanchez Gomez) pek çarpıcı bulduğuminden söz edeyim dedim...Yukarıda anlattıklarım, henüz dilimize çevrildiğini duymadığım o romandan...

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Geçenlerde küresel elitlerin geçmiştekinden daha farklı birsöylemi oluşturduğunu vurgulamış vedemiştim.Bazı takipçilerim açmamı istediler.Şöyle...Mesela insan için yer/zemin yeryüzüdür.nin merkezi dünyadır.Fakat küreselciler ellerindeki medyayı kullanarak dünyayıından soyutlamak konusunda epeyce yol kat ettiler.Özellikle Z kuşağını birne hazırlar gibiler...Eh, bütün bunları düşünürken de...İster istemez aklıma Yoss'un bilimkurgu anlatısı geldi.Şimdi söyleyin, haksız mıyım?