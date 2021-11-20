Modern zamanlardabir türolarak anlaşıldığından, kötügünler geldiğinde atmosfer değişiveriyor.İnsanlık hali diyelim. Ama işinözü o değil. Seviyorsak,diye ahitleşiriz. Kötügünde düzen bozulur ama sevgi varsaeğer, ilişki direnir, dayanır, dayanışır...Şimdi bunu bir de siyaset teorisi, hattaaçısından düşünmenintam yeri, tam zamanıdır.

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Direnç kazandırır.Hazırlar, güçlendirir. Yani nedemek istiyorum? Şunu... Bir haftadırglobal enerji ve hammadde grafiklerinebakmaktan gözlerim haşat oldu.Yorumları da okudum. Çıkardığımsonuç: Dünyadaki gıda enflasyonu2022'de de sürecek ve petrol fiyatlarınındaha yukarılara çıkma ihtimali deyüksek.

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ilgiyle takip ediyorum...Mesela bir astrolog,diyor, takipçilerşıp diye anlıyor. Garip! Nedir bu,bir düğme mi? Yoksa "şakra" mı kastediliyor?Duyarlılık ile "duyar" aynışey mi? "Duyar kasmak!" deyimindeki"duyar" buysa, nasıl açık veya kapalıtutuluyor?

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Kırk yılda bir ortalığa karışırım. Panel, seminer gibi şeylerle ilgim yok. Fakat geçen hafta TÜGVA'da düzenlenen "Kültür-Sanat Okulu" seminerleri çerçevesinde bir saatliğine bildiklerimi, düşündüklerimi anlattım ve sordum:Kişisel olarak cevabım açık: Güzellik inşasıyla bağını koparmış bir sanata ihtiyacımız olduğundan emin değilim. Ama şu da var tabii: Çağdaş sanat müzeleri, sergiler, galeriler olmasa Instagram ne kadar renksiz olurdu?Şimdi diyeceksiniz ki, dalga mı geçiyorsun?

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Son zamanlarda bana öyle geliyor. Kendisi gelmeden kokusu geliyor. Kokusundan tanıyorsunuz. Çarçabuk kokusu çıkıyor, falan... Öyle bir şey!

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Susan Sontag 1973 yılında Çin ve Vietnam'a bir yolculuk yapmıştı. O sırada günlüğüne kaydettiği bir not: