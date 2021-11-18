18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Batı, Doğu, Kuzey
HAŞMET BABAOĞLU
Batı, Doğu, Kuzey

Batı, Doğu, Kuzey

18.11.2021, Perşembe
"İnsanlık için büyük tehlike, Batı, Doğu ve Kuzey'dedir. İslâm Dünyası uyanıp, bir an önce bir araya gelip, ABD, AB, Rusya ve Çin gibi büyük bir devlet veya birlik kurmazlar ve nükleer silâh üretecek bir güce erişmezlerse, en geç, on beş ya da yirmi yıl içinde, Doğu ile Batı arasında çıkacak büyük ve topyekûn savaş yüzünden insanlık, yok olma; medeniyet de taş devrine geri dönme durumuna düşecektir."
Bu sözleri 10 Haziran 2010'da Sezai Karakoç'un Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı olarak yaptığı açıklamadan aldım.
Onca yıl sonra yine düşünüp sarsılalım, uyanalım diye...
Açıklamanın son cümleleri şöyle geliyor:
"Bu dinamit patladığı gün, gelecekte neler olabileceğini bugünden kestirmek mümkün değildir.
İlle de, 'Uyan ey akıl, ey vicdan, ey insanlık!' diye bağırmak mı gerekmektedir?"

***

Üstadın vefatını öğrendiğimizden beri hepimiz şiirlerini yeniden elden geçiriyor ve mısralarıyla yatıp kalkıyoruz.
İhtiyacımız vardı çünkü, susamışız mısralarına...
Ama Sezai Karakoç sadece olağanüstü bir şair olmakla kalmamıştı ki...
Dava adamıydı.
Kendi bildiği gibi siyaset yaptı hep, siyaseti hiç dışarıda bırakmadı.
Düşünce adamıydı.
Hatta başlı başına bir "hayat tarzı" olduğunu da söylemek yanlış olmaz.
Önce bunları belirtmek istedim.

***

Peki...
Haziran 2010'u hatırlıyor musunuz?
Daha doğrusu, o yılın mayıs ayını...
Tahran anlaşmasına...
Brezilya, Türkiye ve İran "nükleer işbirliği" anlaşmasına imza attılar.
Çok kritik bir anlaşmaydı.
Anlaşmanın satır aralarında imza atan ülkelerin "nükleer hakları"ndan söz edildiği bizim gözümüzden kaçtı ama dünyaya tahakküm edenleri huylandırdı tabii.
Haziranda BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla İran'a yeni yaptırımlar onaylandı.
Sezai Karakoç işte yukarıda sözünü ettiğim açıklamayı BM'nin bu kararı sonrasında yapmıştı.

***

Biliyorsunuz...
Brezilya ve Türkiye bir daha rahat yüzü görmedi...
Brezilya'da üst üste gelen yargı darbeleriyle rejimi ve ülkeyi perişan ettiler.
Türkiye bütün müdahalelere direndi.
Kitleler Erdoğan'ın arkasında durdu ve bugüne geldi.
İlk bakışta...
On yıl içinde çok şey değişti gibi görünüyor, değil mi?
Ama şu noktada yanılmayalım...
Batı hep aynı Batı.
Doğu aynı Doğu.
Kuzey aynı Kuzey.

***


AYNA
Önce insan ahlakı kazan da, sonra melek huyu edinmeye heves edersin. ŞİRAZLI SADİ

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bütün bunlar tesadüf mü? 16.11.2021 Salı
Meselemiz, derdimiz, davamız Türkiye 15.11.2021 Pazartesi
Geçen yazın defteri 14.11.2021 Pazar
Cumartesi Notları: Belliydi, dinletemedik, oldu! 13.11.2021 Cumartesi
Hindistan deyip duruyoruz da... 12.11.2021 Cuma
Adap 11.11.2021 Perşembe
Bu nasıl düşmanlıktır! 08.11.2021 Pazartesi
Dune ve biz 07.11.2021 Pazar
CUMARTESİ NOTLARI: Evlilik poz kaldırmaz! 06.11.2021 Cumartesi
Siz bilirsiniz! 05.11.2021 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA