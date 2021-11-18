"İnsanlık için büyük tehlike, Batı, Doğu ve Kuzey'dedir. İslâm Dünyası uyanıp, bir an önce bir araya gelip, ABD, AB, Rusya ve Çin gibi büyük bir devlet veya birlik kurmazlar ve nükleer silâh üretecek bir güce erişmezlerse,düşecektir."Bu sözleri 10 Haziran 2010'da'un Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı olarak yaptığı açıklamadan aldım.Onca yıl sonra yine düşünüp sarsılalım, uyanalım diye...Açıklamanın son cümleleri şöyle geliyor:"Bu dinamit patladığı gün, gelecekte neler olabileceğini bugünden kestirmek mümkün değildir.İlle de,diye bağırmak mı gerekmektedir?"

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Üstadın vefatını öğrendiğimizden beri hepimiz şiirlerini yeniden elden geçiriyor ve mısralarıyla yatıp kalkıyoruz.İhtiyacımız vardı çünkü, susamışız mısralarına...Ama Sezai Karakoç sadece olağanüstü bir şair olmakla kalmamıştı ki...Hatta başlı başına birolduğunu da söylemek yanlışolmaz.Önce bunları belirtmek istedim.

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Peki...Haziran 2010'u hatırlıyor musunuz?Daha doğrusu, o yılın mayıs ayını...Tahran anlaşmasına...Brezilya, Türkiye ve İrananlaşmasına imza attılar.Çok kritik bir anlaşmaydı.Anlaşmanın satır aralarında imza atan ülkelerinndan söz edildiği bizim gözümüzden kaçtı ama dünyaya tahakküm edenleri huylandırdı tabii.Haziranda BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla İran'a yeni yaptırımlar onaylandı.Sezai Karakoç işte yukarıda sözünü ettiğim açıklamayı BM'nin bu kararı sonrasında yapmıştı.

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Biliyorsunuz...

Brezilya ve Türkiye bir daha rahat yüzü görmedi...

Brezilya'da üst üste gelen yargı darbeleriyle rejimi ve ülkeyi perişan ettiler.

Türkiye bütün müdahalelere direndi.

Kitleler Erdoğan'ın arkasında durdu ve bugüne geldi.

İlk bakışta...

On yıl içinde çok şey değişti gibi görünüyor, değil mi?

Ama şu noktada yanılmayalım...

Batı hep aynı Batı.

Doğu aynı Doğu.

Kuzey aynı Kuzey.

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AYNA

Önce insan ahlakı kazan da, sonra melek huyu edinmeye heves edersin. ŞİRAZLI SADİ