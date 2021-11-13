2020 ilkbaharıydı.Psikolojik ve sosyalsonuçlarını geçtim,akla hayale gelmeyecekekonomiksonuçlara yol açmasındanendişeliydik.dedik, güldüler,saydılar. Şimdi tersini düşünen kalmadı!Hatırlayın, serinkanlı İngilizler ve akılcıAlmanlar panik içinde otoparklara sahrahastaneleri kurdular ama beş ay sonrao hastanelerin sessiz sedasız kapatıldığınıkimse haber yapmadı. Sonucu görüyorsunuz.Virüs zaten aşıları bile takmıyor,bildiği yolda ilerliyor. Gıda veihtiyaç malzemeleri tedarik zinciri koptu.Dev ketçap ve mayonez firması bile"Çok sert bir yokluk geliyor" açıklamasıyaptı... Şimdi soruyorum: 2022'ninmuhtemel sarsıcıtablosu içinde2020 Mart'ınınıylaişleri yürütebilirmiyiz?

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Karşınızaa kesin inançlı tipler çıkarsa, uzun uzun onlara bakıp gülümseyin vesöyleyin. Sonra yürüyün gidin, yolunuza...

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İki yıl öncesine kadar İstanbul'da bir yere araçla giderken kestirme yolları bilmek büyük avantajdı. Şimdi anlamı kalmadı. Her yol tıkalı, hiçbir yol gideceğin yere seni vaktinde ulaştırmıyor. Bu artıkndan çok daha farklı bir olay.

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Bana kalırsa şu çok ciddi bir soru:

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Yok! Hayır! Reuters'in geçtiğihaberini okumayacağım... Bu ciddi felaket haberi yerine gidip makarna yapmayı tercih ederim. Gluten konusunu hiç açmayın; dişe dokunur (al dente) kıvamda ve sosu hoş bir makarna her zaman etkili birdır.

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Çok iyi kitaplar çıktı. Hangi birinden saymaya başlasam, bilemiyorum. Adem İnce'ninnı, Ömer Kemal Buhari'ninni, Sait Mermer'innü ve Zeynep Merdan'ınni vurgulayarak başlamış olayım.