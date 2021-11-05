Konu veya kişi ne kadar "ağır" olursa olsun...Onlarıİnsan kuş gibi olur!Ama söylemiş olayım, bu tavır insanı biraz dayapar.

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Meselaüzerine sosyal medyada şüpheci bir iki satır karalayın...Hemen üzerinize atlar,diye çöpe fırlatıverirler.Nasılsa ortalıkta hakikaten dersini iyi çalışmaya üşenen ama atıp tutan bir yığın komplo teorisyeni var.Sizi de onların arasına katıvermek, kendini pek rasyonel, hatta entelektüel biri gibi göstermenin en kolay yoludur.Ama bu tayfa bile Bill Gates ve Jeff Bezos'un güney sahillerimizde dolanıp durmaları karşısında tedirginliğe kapılıp suspus oldular.Derken...Bir haber geldi New York Post'tan:

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Hadi Çin'i anladık da Bill Gates'inki ne alaka, diye sormak da mı içinizden gelmiyor?Hep "heh heh!" diyerek geçiştirecek misiniz?2008'den beri finanse ettiği virüs salgını tatbikatlarına...Yaşadığımız pandemiyi 2018'den haber verişine...Kafayı aşılarla "bozacak" kadar mRNA teknolojisinin üretimine odaklanmasına...Ve daha birçok şeye aldırmıyorsunuz, anladık?

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Yapay et meselesi de öyle...

Malum, "iklim mücadelesi" üzerine kitabında en hızlı çözümlerden birinin et endüstrisini tasfiye etmek olduğunu iddia etmişti Bill Gates.

Peki yapay et üretiminin en hızlı şirketlerinden Impossible Foods kimler tarafından kuruldu?

Cevap: Bill Gates ve Jeff Bezos.

Komplo momplo değil, gerçek.

Ama hiç mi bu konu üzerinde durup düşünmeyelim?

Ne yani? Hiç mi bu adamların Türkiye bağlantılarını merak etmeyelim?

Tamam!

Kemal Bey'in dün söylediğini bugün inkâr etmesi üzerinde durmayı daha çok seviyorsunuz, biliyorum.

On yıldır böyle...

Siz bilirsiniz...

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NOT DEFTERİ

Gökdelen bina değildi, o yüzden bina sakinleri de yoktu. Gökdelen, izolasyon içinde yaşayan bireylere hizmet için tasarlanmış dev bir makineydi. (GEORGE BALLARD / Gökdelen)