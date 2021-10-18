Diyorlar ki...Kılıçdaroğlu bürokratları tehdit etti...Çünkü bilen bilir.Bilmeyen bir AK Parti galiba, benim de ona aklım ermiyor ya, geçelim.Şöyle anlatayım...Geçen gün önemli bir bakanlığın çalışanıyla ayak üstü laflıyorduk...dedi.Bu lafları uzun yıllardır her resmi kurum için duyarım, gözlemlerim de doğrulamıştır.Sizin de benzer deneyimleriniz ve bilgileriniz vardır, eminim.Çok mu sert oldu bunu söylemek?İyi de...ceket ilikleyipkafa sallamakveya akrabanıişe sokup sırtınıona yaslamakkadar "soft"şeyler değildir.Gerçek hep acıtır, özellikle de sırtından sırtından...

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Şimdi gel de hatırlama...15 Temmuz'da tankların arasından elini kolunu sallayarak geçilmesini..TV karşısında kravatlı fakat terliklerle hazırda beklenmesini..Yenikapı mitinginden bir ay sonra rahatça çark edilmesini...Bütün bunları hep hafife aldık.Almamalıydık.Şimdi bu geldiğimiz noktada şaşıracak bir şey yok.Seçim derdi mi?Hiçbir zaman olmadı.Geçtim seçimi, demokrasiyi...Devlet, ülke diye bir derdi olduğuna da tek bir Allah'ın kulu beni inandıramaz.

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Sadede geleyim...

Dünya çok zor, çok farklı bir dönemden geçiyor.

Kışın işler daha da sertleşecek.

Dünya böyleyse...

Türkiye yeni global zorlukların at koşturduğu bir atmosferin ne kadar dışında kalabilir?

Kalamaz...

"Sade insan"ın dertleri büyüdükçe büyüyor.

Toplumun üzerindeki yük ağırlaşırken, devlet güvenlik sorunlarıyla boğuşurken...

Kılıçdaroğlu'yla mı uğraşacağız?

Bu "takıntı" artık son bulmalı!

Harcanan enerji ve vakte yazık!

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NOT DEFTERİ

Yakından bilmeyince aldanırsın... Aldanmak istersen, bildiğini bilmezden gelirsin! (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)