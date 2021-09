Şu zamanlamaya bakın...ve AdalarDenizi'nin kuzeyinde yeni üs anlaşmalarıiçin ekim ayında Yunanistan'la masayaoturacağı açıklandığı sırada...CHP Genel Başkan Yardımcısıde bir haber kanalında "MaviVatan" tezini eleştiripni imaediyordu...

***

Ama şaşırmadık!Batı ülkelerinin hangisi bizim "Mavi Vatan" tezimizden hoşlandı ki?Hangisi Akdeniz'de güçlü bir Türkiye ister ki?Hiçbiri...Ya CHP?CHP diplomatlarının hallerini de biliyoruz.Bundan sonra değişme ihtimalleri de yok.Bir kez dışarısınınoldun mu, sonra "Bir dakika, yanlış yapmışım!" deyip gitmene izin vermezler.O yüzden hep böyle gidecekler.Bugün Mavi Vatan tezimizi eleştirecekler, yarın "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diyecekler, ertesi gün "Afrin'den çıkmamızı" isteyecekler.

***

Asıl problem, Ünal Çeviköz gibilerin yaptığı konuşmaların CHP'nin kendini hâlâ Atatürkçü(!) falan sanan seçmen kitlesinde en ufak bir tepkiye sebep olmaması...

Artık o seviyede yapay, o seviyede kurgu bir sosyolojiye dönüştüler.

Çok tehlikeli bir yapılanma...

Bir savaş durumunda gayet rahat biçimde düşmanı kucaklayacak duygu durumuna gelmelerine ramak kaldı.

Ama o arada ne oluyor, dersiniz...

ABD, Yunanistan'ı bir tür uçak gemisine çeviriyor.

NATO konsepti vesaire, hepsi hikâye!

Hiçbiri NATO müttefiki Türkiye'ye sorularak yapılmadı, yapılmıyor.

Yunan anakarasında 5, Girit'te 3, Güney Kıbrıs'ta 1 üssüyle Kuzey'e karşı hilal şeklinde bir askeri yığınak oluşturdu.

Soru şu...

Bütün dünyaya eski askeri pozisyonlarından çekildiği görüntüsü veren ABD, şimdi neden Balkanlar ve Adalar Denizi üzerinde göstere göstere yoğunlaşıyor?

***



