Belki bininci kez ve yineyoluyla idrak ediyoruz ki, ne halt ettiğiniz, ne kadar cıvıdığınız falan önemli değil, kim olduğunuz önemli... Mesela Şengör'seniz, belli bir çevre size her türlü hakkı tanıyor ve siz de şımardıkça şımarıyorsunuz. Kimse de "Yeter artık, bu adamı görmek istemiyoruz" demiyor. Neden?Popüler kültür, TV'ler ve sosyal medya fenomenleri bu ayrımcılığı pekiştiriyor.Benim gibi bu gerçeği vurgulayanlar daden sayılıyor.

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Nüfusun yarısındanfazlasının aşılanmasıylatoplumsal bağışıklık sağlanacakdediniz. Olmadı!.. Sosyalmedyanın BioNTech pazarlamacısıbir uzman var; ogeçen bahardadiyordu. Olmadı!..Üçüncü doz bitirir, dediniz.Hepsinide bilime dayandırdınız. Birdürüst olun da itiraf edin:Bilime de yazık ettiniz!

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Çok uzun bir aradan sonrageçen hafta... Vah vah! İş çıkış saatindeinanılır gibi değildi. Sordum. 45 dakika gecikmiş otobüs hatları vardı. Caddenin malumtayfası ise durakların önünden geçerken önce şaşkın biçimde bakıyor, sonra hiçbir tuhaflık yokmuş havasına bürünüp ilerliyorlar. Duraklarda kimler mi var? Tabii ki oradaki sağlık klinikleri ve benzeri işyerlerinde çalışanlar...

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Unamuno muydu söyleyen?

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Büyükbaş hayvancılığınbadiresinden kurtulması imkânsızlaştı. Sektöre öyle bir saldırı var ve kamuoyu öyle manipüle ediliyor ki, akılalmaz. Son olarak global çapta hayvancılık yapan 20 şirketin sera gazı salımının, dünyadaki salımın yüzde 14'ünü oluşturduğu açıklandı. Yani mesela Almanya'nın sebep olduğu sera gazından daha çok.Ya süt ve süt ürünleri ne olacak?