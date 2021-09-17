"Kendini, çevresini, çağını,bilen, yaşamayı seven ama ölümden korkmayan biri..."Kimden söz ediliyor dersiniz?Yine Sabahattin Eyüboğlu'nun cümleleriyle tanıtayım...Şaka yaptığımı sananlar olabilir.Yunus Emre sanki bizden biri değildi de, bir Batı hümanizması düşünürüydü sanki...Şükür ki, ben şanslı olanlardandım.Çünkü rahmetli ninemin Yunus'uyla bütün bunların uzak yakın ilgisi yoktu, öylece hakikate doğru ilerleyebildim.

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İşin fenası şu ki...Nice hükümetler geldi geçti, nice kültür bakanlığı kadroları...Evindeyken halkın Yunus'undan konuşan bürokratlar dışarıda resmi ideolojininuna sarıldılar.Şimdilerde üzerine biraz daekleniyor,sahneye çıkarılıyor.Eski ile yenisi arasındaki fark bu maalesef.

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Mehmet Hakan Kekeç'ten söz ediyorum.bozulmuş...Onlarca yıl bunları yaşayıp alıştığım için haberlerde gördüğüm anma gecesi görüntülerine aldırmamıştım ama sonra anladım ki, Hakan yerden göğe haklı.Şimdi soruyorum...Hakan'ındeyişine katılmamakmümkün mü?

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Cumhuriyetin kültür tarihi müthiş bir "endoktrinasyon" tarihi...

Nedir endoktrinasyon?

Bir toplumun zihnine, kültürel tasavvurlarına yapılan aşılamadır...

Maalesef bu iş kiraz ağacını avokado yapma çabasıdır.

Ne yapılmak istendiğini tam olarak anlayabilmek için yazımın başında Eyüboğlu'ndan alıntıladığım ve benim zamanımda okulda ezberlediğimiz cümleye bir daha bakın...

Oradaki "dinini aşmasını bilen" sözüne...

Nice kuşak nasıl "eğitim zayiatı" oldu, belki o zaman anlarsınız.

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NOT DEFTERİ

Şark için "Ölümün sırrına sahiptir" derler. Fakat şark milletleri içinde dahi ona bizim kadar hususi bir çehre veren, her türlü laubalilikten sakınmakla beraber, onu ehlileştiren başka bir millet pek yoktur. (A. H. TANPINAR / Beş Şehir)