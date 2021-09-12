Hani bazen inceden bir kırgınlıkla, bazen dalga geçerek, bazen de hakiki bir kızgınlıkla deriz ya...Senin yüzünden bütün bunlar...Başımıza ne geldiyse, senin yüzünden...Yaptıysam, senin yüzünden...İşte buradakide gerçekten birvardır ve severim bu sözü...

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Çekmeceleri karıştırıp duruyorum ya...20 yıl kadar önce yazdığım bir yazımın kupürünü de buldum.Yukarıdaki satırlar,başlıklı o yazımdan.Düşündüm de...Biz, açık ve kapalı yanlarıyla, yüzlerimizden ibaretiz.Söz verirken birbirimize mesela...Söze değil, yüzlerimize bakarız.Güven veren de, ihanet eden de yüzlerimizdir.

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Şimdi bunları yazarken bir kafedeyim.Soğuk çayımı yudumlarken etrafıma bakıyorum.Herkes az çok kendisi...Dışarıdaki bir örnek, hizaya sokulmuş,ve yüzünü saklamış kalabalıkların arasından geçip buraya girmek insanı ferahlatıyor.

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Levinas'ındeyişini hatırlıyorum;Tabii daha müthiş bir ifadesi de vardır, geçmiş yazılarımda çok bahsettim: "Adalet daime yüz'den başlar. Ahlak, başkasının yüzüne karşı sorumluluktur."Ben ayrıca M. Tournier'in vurgusunu da severim:Öyle ya...Güzel sözler, kokular, ten, beden...Bunlar çeker veya iter.Ama yüzdür âşık olunan.Âşıksam seninünden...Solunca aşk, erkenden unutulmaya yüz tutan da odur.

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Etkili yüzler bizi alıp götürür.Haylaz yüzler vardır kışkırtır; uslu yüzler vardır karşısındakini de uslandırır.gözleri hayatı sever de dudaklarının kıvrımlarındaderin sitemler...Yağmurlu havada güneş açtıran yüzler vardır, özlemi çekilir.

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Bitkiler, hayvanlar, taşlar, bulutlar...Şehirler, kasabalar, köyler...Sır bu yüzden yüzdedir.Yüzde saklanır ihtiyacımız olan ne varsa...