maalesefhızla yaygınlıkkazanıyor, pekişiyor,kemikleşiyor...Bir tanıdık "Ellerimisık sık dezenfekteetmezsem, bütüngövdem kirliymişgibi hissediyorum" dedi geçen gün...Bir başkası, "Açılma olalı kaç ay geçti,hâlâ dışarıda bir şeyler yiyip içmekiçimden gelmiyor" diyor. Bir okurumyazdı:(Evet, "kafa" dedim.Çünkü kastettiğim şey zihin kavramınapek uygun düşmüyor.)

***

Bize ellerimizi yıkatıp duranlar da boş durmuyor tabii; beynimizi yıkıyorlar.

***

Aile içinde zeytinyağı üzerine laflıyoruz. Çok seviyoruz o güzelim meyve sütünü...dedim. Kaşlar düştü hemen. Çünkü gerçek tatsız. Geçenlerde sosyal medyada da anlatıldı.İşin fenası, önümüzdeki sezon zeytinyağı daha da pahalanacak gibi görünüyor. Bunları söyleyince ablam, "Hangi yağ zamlanmıyor ki, çiçek yağı ucuz mu sandın?" dedi. Eh haklı! Ayçiçeği yağına baktım; geçen bir yıl içinde yüzde 60 zamlanmış. Ankara'nınbürokratları bunların farkında mı acaba?

***

Müzikleri de, kendileri de fazla kurgukokardı. Pop endüstrisinin sevimli"oyuncak"larıydılar. Ama bana sevimsizgelirlerdi. (Fazla kalın çizgili hoşluklardabir nahoşluk vardır hep!) İşe bakınki tamyeniden dirildiler!adlı şarkılarılisteleri altüst ediverdi. Bir alkış,bir kıyamet! Neymiş, "ABBA 2021'ikurtarmış"mış... Neymiş, "şarkılarınıdinleyen ağlıyor"muş... İşin doğrusu,son şarkıları belki de en iyi şarkıları,bunu belirteyim. Amahavasını soluyup uykuya yatmanınâlemi var mı? Yok!

***

20. yüzyılın gelecek vizyonu nihayet bitti. Gelecek bitti.

***

Dev şirketler, Çin Devlet Başkanı Şi ile Biden arasında bir zirve yapılmasını istiyorlarmış... Bu konuyu değerli dostum Barış'a (Ertem) açtım, şahane bir cevap verdi:dedi,