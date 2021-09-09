Ömrünüz boyunca kullanmayacağınız türden bile olsa, bir ilacın içinden paslanmaz çelik parçaları çıktığını işitseniz...

Ve olay fark edilince tam bir milyon kutu ilaç imha edilse...

Olayın sonrasındaki gelişmeleri merak etmez misiniz?

Öfkeye kapılıp "Acaba bizim de başımıza böyle şeyler geliyor mudur" diye sormaz mısınız?

Bu soruların hepsine cevabınız, "elbette" olacak, biliyorum.

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İki hafta önce Japonya 1 milyon dozdan fazla mRNA aşısını imha etti.Çünkü Moderna'nın gönderdiği aşıların içinde metal parçalar vardı.Olay resmen doğrulandı ve günlerce medyada haber oldu.Sonunda Moderna şirketi de açıklama yapmak zorunda kaldı.AmaÜlkelerin hali de sizden farklı değildi.Olayın üzerinde bir dakika bile durmadılar.Bir baş ağrısı ilacının başına böyle bir şey geldiğinde hemen şirketi batıracak bir tazminat davası açmak için kolları sıvayan hukuk bürolarından da hiç ses çıkmadı.

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İlaç şirketinin açıklamasına bile bakmadınız, değil mi?Hafif kara mizah tadında vebir edayla konuyu bağladılar:Dahası var...Cahil (!) kalmayalım diye şunu da eklediler: "Zaten paslanmaz çelik, eklem protezi ve benzeri ameliyatlarda rutin olarak kullanılmaktadır."Dikkatle okudum acaba açıklamayacümlesini eklemişler mi, diye, şimdilik yok!Onu herhalde daha ilerideki olaylarda ifade edecekler.

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Şimdi bu satırları kendim yazıp kendim okuyunca...

İçimden yine söylenmeye başladım...

Ne yaşıyoruz yahu biz?

Nasıl bir "zaman"ın ortasına düştük?

Ya Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Arjantin maçında sahaya girip dört Arjantinli futbolcuyu "almaya" kalkmaları, canlı yayında yapılan "gösteri" neyin nesiydi mesela?

Neyse...

Biz yine Engin Özkoç ne demiş, Metro yerine niye U işareti gelmiş, onlara takılalım...

İyi oyalıyorlar.

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NOT DEFTERİ

Yarın uygarlığımızı inceleyecek olan tarihçiler, uygarlık o kadar aşınmıştı ki çökmesi için bir fiske yetti diyecekler. Son darbe hiç beklenmeyen yerden geldi ama zaten gelecekti. (AMIN MAALOUF / Empedoklesin Dostları)