"Ve işte bu kadar.Kamyonetimin camından kumsala, okyanusa, uzaktaki şileplere bakıyorum.Köpeğim Joyce dönüp bana gülümsüyor.Köpekler hakikaten gülümsüyor ve Joyce'un gülümsemek için bir sürü nedeni var.Ama biz insanlar...Biz insanlar henüz bu güzelliğin bir parçası değiliz.Bize bir bakın!Tanrı'dan kopuyor, kayıp doğuyoruz.

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Bu satırlar Douglas Coupland'ınadlı romanının beni çok etkileyen bir bölümü..Coupland bizde pek bilinmeyen ama 2000'lerin başında dışarıda epey gürültü kopartan bir romancı.Ona "edebiyatın Tarantino'su" diyenler de oldu zamanında..Bana sorarsanız...Çok iyi konuları alıp sonra sıkılıveriyor ve her şeyi sabun köpüğüne çeviriyor.İlk basımı 2004'te yapılan, 1999 yılındaABD'yi sarsanesinlenilerek yazılmıştı.Neden?Çünküvebu durum Coupland'ı yazmayakışkırtmıştı.Belki hatırlarsınız...Okula yerleştirdikleri bombalar patlasaydı çok daha fazla insan ölecekti. (Ne tuhaf değil mi? Okul katliamları devam ediyor ve artık kamuoyu sarsılmıyor!)

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un genç kahramanları okul katliamından sağ çıkan ve bir daha hayatlarını yola koyamayan gençler...Sessizler...Ama içlerinden birinin dediği gibiSevmek istiyorlar...Birbirlerine güvenmek istiyorlar...Ama yürümüyor.Her şey yavanlaşıyor.Roman kahramanlarından biri belki de herkes için en kritik soruyu bir çığlığa dönüştürüyor:

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Romanın sayfalarını karıştırdım başka altını çizdiğim satır var mı diye...Mesela şu...Ya da şu...