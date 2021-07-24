Üç kişinin sosyal tercihlerini 300 kişi için geçerli sayan, hele konu milyonların eğilimleriyse bir türlü akıl erdiremeyenhep gülmüşümdür...Neden? Çünkübilmezler; modalarınkitlelerle kesişme noktalarınaakıl erdiremezler.Ama ne gariptir ki, geleceğe dair fikirlerini sektör temsilcilerine satanlar da, medyayı parmağında oynatanlar da bunlardır. Geçen nisan ayında yaptıklarıanalizlerine dönüp baktım ve yine kahkahalarla gülmekten kendimi alamadım.demişler mesela... Evet! Patladı! Tatil yerlerinde şehir kalabalığı patladı. Tam bu satırları yazarken Bodrum'daki bir arkadaşım mesaj attı:

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Manzara hiçaçıcı değil! Ağaç dallarınaçöp poşeti sıkıştırıp oradanayrılanların, çocukbezlerini bile yaylada bırakıpeve dönenlerin gerçektensöyleyemeyiz. Bu arada hani şimdi çokmoda ya,park edecek tabiatbulamıyorlarmış, onu da duydum...

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Yıllar önce kendisini sosyal medyada eleştiren birinedalgacı bir tavırla "Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz" diye cevap vermiş.Şimdi bu tweet'ini alıntılayıp "Kesinlikle!" diyenler haksızlar mı?

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En çok şehrin seslerinin arasına çocuk seslerinin karışmasını seviyorum. Kuşları görüp attıkları çığlıklarına bayılıyorum mesela... Dondurma yerken keyifle çene çalmalarına da... Ama bizim çocuklarımızın aileleriyle iletişim kurma biçimleri ağlama ve bağırma üzerine kurulu olduğu için bütün bunlar pek uzun sürmüyor.

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Bu cumartesi notlarını dakapatmak mümkünolmayacak... Gördünüz? "Açılırız, saçılırız,normale döneriz" iddiası yürümeyecek.Dünyayı değiştirmeye, davranış kalıplarımızı dönüştürmeye kararlılar. Önce bunu fark edelim.Sonra konuşacak, yapacak çok şey var.