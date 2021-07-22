Ufka doğru bakınca...Epeyce uzun bir süredirgörüyoruz, yeni varyantlar, aşılar, yeni kısıtlamalar görüyoruz.Ya da bazen..Pek de uzak olmayan yerdegörünüyor.Oysa doğruya doğru...nin arkası çok daha kalabalık, ufkun ötesi kaynıyor,zamanlarını bekliyorlar.

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Onlarca yıl kafayıteorileriyle bozduk, sonunda bir virüsün ölümcül cilvelerine takılıp kaldık.Gelişmelere karşı kitlelerin "Böyle olmaz ama!" deme şansı var mı? Yok!Eh, maske dediğimiz de nedir ki eninde sonunda?Nihayetindeemrinin tıbbi dönüşüme uğratılmışhali değil mi?Merak ediyorum...şimdideyemeye mecburbıraktıklarında, çeneler nasılkapatılacak?

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Şaka değil, pandemi biraz sönüp iklim mücadelesine iyice gaz verildiğindedünyaya düşmanlık etmek gibi gösterilecek.Yiyecek olarakoluşmasını hâlâ fantezi sananlar var.Biliyorum,diye soracaksınız...Orayı geçiniz mi desem acaba?Önümüzdeki günlerde bunu sık sık tartışacağız ama faydası olmayacak, çünkü"İklim insan eliyle değil, tabii döngüselliği içinde değişiyor" diyen veya iklim rakamlarıyla "oynandığını" iddia eden bilim adamları çoktannın dışına itildiler.Şu sıralarda "Aşılama varyantlara sebep oluyor" diyen Nobelli virologlarla birlikte evlerine kapanmış dünyanın haline yanıyorlar.

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İddia malum...Özellikle büyükbaş hayvan üretiminin sera gazı etkisi çok yüksek. O yüzden endüstriyel hayvancılığın derhal tasfiyesi ve kitlelerin yapay et veya vegan beslenmeye alıştırılması gerek.Ama bir dakika!Olay gerçekten bu mu?2019 yılında"İklim Felaketi Nasıl Önlenir" kitabını tanıtırken çok huylandırıcı bir laf etmişti, bir kenara not etmiştim."Hayvancılığa gerek kalmadığında çok iyi bir şey olacak,İnsanın aklına ne sorular geliyor...Mesela şu...Yoksa, iklim mücadelesi dedikleri aslındaüzerine çekilmiş örtü mü?