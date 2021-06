On yıldır bir dediği ötekini tutmayan adamadiyoruz.Hiçbir yalanı için özür dilememiş adama,diye tutturuyoruz.Biz de az âlem değiliz!On gün değil, on ay değil, tam on küsur yıldır böyle bu adam...Ve esas problem şu ki, bu adamın çoğaltarak kamuya saçtığı yalanların bedelini ödediği de görülmedi.Çünkü seçim kaybetmeyi umursamıyor...Ve seçmen tabanını da çoktan hipnotize etti.

***

Şimdi diyeceksiniz ki...Hoşluk olsun diye kullanmıyorum bu kavramı.Gerçeği anlatmak için söylüyorum.Hipnoz nedir?En özet haliyledir.Bir türPeki hipnotizeolanane olur?Karakterine ve arzularına uygun düşenŞimdi anladınız mı ne kastettiğimi?

***

Pazar günü bakkal yolunda karşılaştığım pek muhalif bir komşu, beni durdurup "Ne diyorsun Katarlılar işine?" dedi.Yalan, dedim kestirmeden.Biraz sesimi de yükselttim galiba aldırmadı.Ama "uykulu" gözlerle bana bakıpdedi.Pes dediniz, değil mi?Ama böyle...

***

Şimdi iki haftadır her koldan yalanların hızını artırdılar.

Çünkü kitlelerinin tam kıvama geldiğinden, bilinçlerinin bulanıklığından artık eminler.

İyi de sürekli yalanlarını düzeltmekle mi uğraşacağız? Elbette.

Ancak bunun bir "kısırdöngü" olduğunu da bilelim.

Maalesef öyle...

***



DURMADAN DANS, DEDİKODU VE MUTLULUK CAKASI!

2021'in ilk beş ayında global ölçekte en çok indirilen uygulamalar listelenmiş...

Tik Tok ilk sırada.

Demek ki...

Daha çok sayıda insan dans ediyormuş gibi, şarkı söylüyormuş gibi yapacak ve gülünemeyecek kadar kötü espriler yayıldıkça yayılacak...

İkinci sırada Facebook var.

Bizde artık orta yaşlılar da Facebook lafını işitince burun kıvırmaya başladı ama dünyada Facebook hâlâ gözde. Hatta bazı yorumcular, Facebook kullanıcılarının bir tür "yeni dünya düzeni ulusu" olduğunu iddia ediyorlar.

Kitlesel antidepresan olarak gördüğüm Instagram da üçüncü sırada.

Bakalım yıl bittiğinde sıralama değişecek mi?