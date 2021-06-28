Alman Genelkurmay'ı neler yapılacağını çoktan belirlemiş, 20 Ağustos 1914'te sefer/harekat planını yazmıştı.Osmanlı yönetimi, Karadeniz için özel bir rapor istedi.Bir gün önce, 10Eylül'de sunduğu raporda şöylediyordu: "Osmanlı Donanmasıçabuk muzafferiyet elde edemez.Ama Goben ve Breslau'nun Osmanlı Donanması'nın noksanlarını önemli ölçüde giderdiğini söylemek yerinde olur. Deniz ulaşımını emniyet altına almak içingerekir."

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Amiral Souchon, 12 Ekim 1914 günü donanmayı izinsiz olarak Karadeniz'e çıkarttı ama İstanbul derhal geri çağırdı.Fakat 27 Ekim günüyenidenKaradeniz'e çıktıklarında,olaylargeri dönüşsüz birhal alıverdi.29 Ekim, Karadeniz'deki Rus limanlarına karşı Osmanlı savaş gemilerinin saldırı tarihidir.Sonrasını az çok biliyorsunuz.Osmanlı artık resmen savaştadır.1 Kasım 1914'te de Rusya ilan eder ve 5 Kasım'da İngiltere ve Fransa da Osmanlı'ya karşı savaşa girerler.

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İnsan bugünlerde ister istemez, tarihin o sayfalarını karıştırıyor...Birinci Dünya Savaşı denince yediden yetmişe hepimizhatırlarız.Ancak o belanın içine dahil olmamızın sebebininolduğunu pek aklımıza getirmeyiz.Oysa birçok tarihçi için Birinci Dünya Savaşı'nın kapısı ""yla açılmış ve(Rusya ve Osmanlı)Yani Karadeniz şakaya gelmez.Çalkantılıdır ve bazen bu çalkantı dünyayı alabora eder.

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Malum, altı gün önceydi...Birleşik Krallık donanmasına ait bir destroyer (HMS Defender) öğle saatlerindeFiolent burnuna yaklaşıp Rus karasularına girdi.Olaydan dokuz dakika sonra bir SU-24m uçağı İngiliz gemisinin yakınlarına yüksek patlayıcı güce sahip dört Ofab-250 bombası atarak uzaklaşmasını sağladı.Uzmanlar bu olayı sürpriz olarak değerlendirdiler.Şurası açık...Ne dünya ne de Türkiye, Karadeniz'de "lere tahammüle edemez.Dikkat!Açlık için çok şey yazılmıştır ve galiba hepsi de tok adamların uydurduklarıdır. (/ Hür Şehrin İnsanları)