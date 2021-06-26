Bir sözebu ifadeyle başlamakartık ciddi biçimdecan sıkıcı özelliklertaşıyor. Hele gelecektensöz ediyorsak...Mesela müzisyenlerive müzik sektörünüele alalım. Gerçekçiolursak, bu sektör içindönemi kapanıyor.Olay global. Şu ülkesi, buülkesi yok! Pandemi dönemininhakikatini anlayanlar,vealışkanlıklarımızda radikalbir dönüşümün test edildiğinide anlarlar. Arkası gelecek.Dijitalleşmiş ve izoleeğlence eninde sonundakazanırsa şaşırmayacağım.

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Global sermaye ve kültür oligarşisi 2020 ortalarından beri insanlarıçağırırken şaka yapmıyordu. Bu çağrıya müzisyenler ve çeşitli profesyonel sanatların dahil olmadığını sanmak ne büyük yanılgı! 2025-30 arasındahesaplanıyor. Plan bu çünkü ve tıkır tıkır işliyor...

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ve programın sunucusu o akşam'in tweet'lerini tane tane ve tekrar tekrar okudular. Sonra Uğur Dündar köpürdü, "Cenazeme gelmeyeceksin, karşıma çıkarsan fena yaparım" dedi. Müjdat Gezen telefonla bağlandı, "Senin yanında durmazsam gözüm açık ölürüm" dedi. Ama ertesi gün Uğur Dündar şu açıklamayı yaptı:Sonuçta bir kez daha ortaya çıktı ki, bu tayfanın ciddi birsorunu var, fakat eninde sonunda anlaşıyorlar.

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HBO ve Netflixdizileri solda sıfır kalır. Sonhaber şu: Canon şirketibütün ofislerinekameralar yerleştirmiş vebir yapay zekâ algoritmasıyoluyla duygularını analizetmeye başlamış. Özeltoplantı ve çalışma odalarımutlu görünenlere açılıyormuş...Şirket çalışanlarındanbiri Çin sosyal paylaşımsitesi Weibo'da, "Yeter amaduygularımıza da müdahaleetmeyin!" diye isyan edinceolay ortaya çıkmış. Buradadikkat edilecek bir noktadaha var tabii: Canon,Japonya merkezli bir şirket.Ancak başka birçok şirketgibi ileri teknoloji uygulamalarınıÇin'de hayata geçiriyor.

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Günümüz gençleri üzerine tartışmalara ilgi duyanlara tavsiye:(İz Yayıncılık)