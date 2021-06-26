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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi notları: Gülümse, yoksa burada çalışamazsın!
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi notları: Gülümse, yoksa burada çalışamazsın!

Cumartesi notları: Gülümse, yoksa burada çalışamazsın!

26.06.2021, Cumartesi
Gerçekçi olursak... Bir söze bu ifadeyle başlamak artık ciddi biçimde can sıkıcı özellikler taşıyor. Hele gelecekten söz ediyorsak... Mesela müzisyenleri ve müzik sektörünü ele alalım. Gerçekçi olursak, bu sektör için "seyircili canlı performans" dönemi kapanıyor. Olay global. Şu ülkesi, bu ülkesi yok! Pandemi döneminin hakikatini anlayanlar, "keyif" ve "eğlence" alışkanlıklarımızda radikal bir dönüşümün test edildiğini de anlarlar. Arkası gelecek. Önümüzdeki kısa dönemde düzenlenecek etkinlikler, konserler, festivallere aldanmamalı. Dijitalleşmiş ve izole eğlence eninde sonunda kazanırsa şaşırmayacağım.

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Global sermaye ve kültür oligarşisi 2020 ortalarından beri insanları yeni iş becerileri ve yeni meslekler edinmeye çağırırken şaka yapmıyordu. Bu çağrıya müzisyenler ve çeşitli profesyonel sanatların dahil olmadığını sanmak ne büyük yanılgı! 2025-30 arasında 90 milyon insanın mesleğini terk edeceği hesaplanıyor. Plan bu çünkü ve tıkır tıkır işliyor...

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Uğur Dündar ve programın sunucusu o akşam Yılmaz Özdil'in tweet'lerini tane tane ve tekrar tekrar okudular. Sonra Uğur Dündar köpürdü, "Cenazeme gelmeyeceksin, karşıma çıkarsan fena yaparım" dedi. Müjdat Gezen telefonla bağlandı, "Senin yanında durmazsam gözüm açık ölürüm" dedi. Ama ertesi gün Uğur Dündar şu açıklamayı yaptı: "Anlıyorum ki, bir yanlış anlaşılma var." Sonuçta bir kez daha ortaya çıktı ki, bu tayfanın ciddi bir "anlama" sorunu var, fakat eninde sonunda anlaşıyorlar.

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Çin'de dijital teknolojinin kullanımı iyice distopik bir karakter kazandı. HBO ve Netflix dizileri solda sıfır kalır. Son haber şu: Canon şirketi bütün ofislerine çalışanların gülümseme aralıklarını gözlemleyen kameralar yerleştirmiş ve bir yapay zekâ algoritması yoluyla duygularını analiz etmeye başlamış. Özel toplantı ve çalışma odaları mutlu görünenlere açılıyormuş... Şirket çalışanlarından biri Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da, "Yeter ama duygularımıza da müdahale etmeyin!" diye isyan edince olay ortaya çıkmış. Burada dikkat edilecek bir nokta daha var tabii: Canon, Japonya merkezli bir şirket. Ancak başka birçok şirket gibi ileri teknoloji uygulamalarını Çin'de hayata geçiriyor.

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Günümüz gençleri üzerine tartışmalara ilgi duyanlara tavsiye: "N'apsak Bu Gençleri? Gençlerle İlgili Ön Yargıların Analizi/ Erol Erdoğan (İz Yayıncılık)
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