Hayır! Futbol yazmaya, konuşmaya geri dönmüyorum.O noktada kafanızın karışmasını istemem.Fakat "Milli Takım"ın Euro 2020'de sergilediği halindüşünüyorum.

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Uzun yıllardır hem devlet, hem de toplum olarak "yenilenme" çabasındayız. Milli tasavvurlarımız canlılık kazandı. Bu çabanın meyvelerini de alıyoruz.Ama futbolumuz saçının telinden tırnağına kadarözelliğini koruyor. Yenilenmeye direniyor.Tıpkı geçmişteki gibi hiçbir plan tutmuyor; iki kere iki asla dört etmiyor...Ve yine tıpkı geçmişteki gibi sürekli kürkçü dükkânına, "içeri"ye dönüyoruz.

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Neden bizde kulüp yapıları, yönetici ve teknik adam kafaları, futbolcuların idealleri değişmiyor?Uzun hikâye ama çok basit bir cevabı da var:için daha fazlasına ihtiyaç yok.Eh, nihayetinde Milli Takım da aynı sistemin ürünü...

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Bir düşünün!Avrupa, başarılı yeni teknik direktör kuşağını bile son beş yılda cesaretle değiştirmeye başladı.gibi hocalar bu değişimin ürünleri.bile eski kuşak kalmaya yüz tuttu.Üstelik bufutbola muazzam paralar yatıranve kaybetmeye tahammülü olmayanbüyük kulüpler gösterdi.Bizdeyiz hâlâ...Arasak yeni kuşak hoca da bulamayacağız. Futbol kısırlığımız o seviyede...

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Şenol Güneş kupadaki başarısızlığımızı açıklarkensöyledi. Dinlerken zihnime kramp girdi. 1980'lerde miyiz?Kupalarda başarılı olmak için defalarca turnuva oynama gerektiğine inanılan yıllar çok geride kaldı...Başarı için artıkyeterli.Ama bizde sabit bir oyun planı hiç olmadı.Norveç ve Hollanda'yı elemelerde futbolcuların anlıkyla yendik, kazanma arzumuzu ise kulüp takımlarında tüketiyoruz.Bu zaten sadece futbolda değil, toplumun bütün hücrelerinde rastladığımız bir problem, yalan mı?Her şeyi aşıyoruz,aşamıyoruz;