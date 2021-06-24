On yıl kadar oluyor...Bir plazanın asansörüne adım atarken içerideki kalabalığa bakıpdemiştim...Arkalarda duran pek şık orta yaşlı bir hanımdan ses çıktı:Gülümsedim...dedim,Hemen yanı başımda duran ve plazanıntamir işleri için yukarıdaki katlara çıktığınıtahmin ettiğim iş tulumlu genç, bıyık altındangülmeye başladı.

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yüzünden hatırladım yukarıda anlattığım günü...Hani geçen gün yayındaykendeyip sonra toparlamaya çalışırken"Ben böyle bir şey demem ama şimdimoda; çocuklara bile söylettiriyorlar" diye birtakımlaflar etmiş ya, ondan.Bir detekelini asla başka kesimlere bırakmak istemezler, malum...Ataklı da hemen yalan yanlış eklemiş: "O sözün esasını Yahudilere sorun, anlatsınlar, niye Arapça söylüyorsun, iyi günler de!"

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Bitmeyen 28 Şubat özlemi falan mı?Söyleyeyim...Başka ülkelerdeki İslamofobiye bakmak bazen hem yanıltıyor, hem de aldatıcı oluyor.ÇünküTalim terbiye ürünüdür.Yerleşiktir, sabittir, kuşaktan kuşağa aktarılır.Bu kesim çok sıkışırsa: Yani "Bizim İslam'ımız olmalı, İslam halkın eline bırakılmamalı" havası çalmaya başlar.

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İkincisi...

İçimizdeki İslamofobi sınıfsaldır.

Daha açıkçası...

Halk düşmanıdır.

İster "selamlaşma"ya, ister Kuran eğitimine, ister başka bir konuda malum sosyal kesimden gelen itirazlara dikkatle bakın, göreceksiniz.

Halkın "burunlarının dibine kadar" sokulmasına gıcık olmalarındandır bütün bu çıkışlar...

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MERKEL'İN AŞISI



Bizde BioNTech'e "Alman aşısı" deniyor.

Ama şu işe bakın ki...

Almanya Şansölyesi Merkel inatla başka aşılar oluyor: Önce en tartışmalı döneminde gitti bir vektör aşısı olan Astra-Zeneca oldu. Şimdi de ikinci doz aşıda mRNA aşısı seçmiş ama BioNTech değil de ABD'nin gözbebeği Moderna'yı...

Efendim, siyasi lider olarak farklı aşılara özendiriyormuş da, halka cesaret veriyormuş da...

Elbet Merkel açısından bir anlamı vardır ama bu alelacele Merkel'in seçimini "normalleştiren" yorumlar da ayrı tuhaf!