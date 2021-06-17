1. NATO'nun içinde NATO'dan daha güçlü bir odak mı var?.. Açılış töreni ve aile fotoğrafı çektirme sahnesi bu bakımdan ibretlikti. Koskoca liderleri bütün kimliklerinden sıyırıp okul çocuğuna çeviren ultra garip bir tören izledik. Liderlere "yukarıdan" bir ses 2030 projesini anlattı. Empoze etti desek, yanlış olmaz. Sanki Dünya Ekonomi Forumu (WEF) yönetimi ele geçirmişti ve bunu dünyanın gözüne sokmak istiyordu.

2. O soğuk ses "Şimdi dönün ve 2030'a bakın!" komutunu verirken liderlerin zihninden neler geçmiştir acaba? Döndüler ve baktılar. Orada mesela "iklim değişikliğiyle mücadele" vardı. Şimdi siz de oturun düşünün: NATO nasıl mücadele edecek iklim değişikliğiyle?

3. Oraya (ve elbette dünya sahnesine) konulan dijital dikilitaştan hiç bahsetmiyorum, bahsetmeyeyim daha iyi! Dikilitaş tasarımının tarihin çalkantılı dönemlerinde zuhur edip el üstünde tutulması, meraklısı için ilginç konudur.

4. Anlamayan kalmamıştır; Atlantik İttifakı yeni bir yapıya, yeni bir vizyona, yeni bir hedefe doğru ilerlemek istiyor. Nedir o? NATO'yu yeni küresel sistemin geniş kapsamlı güvenlik şemsiyesi yapmak... Peki nasıl? Bir düşman gerekli bunun için... Çin mi, Rusya mı? Biden'a destek veren neoconlar ve derin ABD için düşman Çin. Biden'ın partisini ele geçirmiş küreselciler ve NATO'yu yeniden dizayn etmek isteyen sivil kanat ise Çin'le çatışmak yerine "eski hesap" Rusya karşıtlığının sürmesini istiyorlar. Sonuç ne olur? Hiç lamı cimi yok; böyle giderse kavga "dışarıda" değil, NATO'da çıkar.

5. NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde Çin'in şeffaf davranmamasından şikâyet edildi. İnsan içinden şöyle geçiriyor tabii: Küresel sermaye Uzakdoğu'ya akarken hiç umursamıyordunuz. Ucuz maliyetler ve akışkan finans gözünüzü döndürmüşken şeffaflığı düşünen yoktu. Şimdi Çin ekonomisi dünyayı silindir gibi ezip geçecek, dolar egemenliğini yitirecek ya, aklınıza Pekin rejiminin totaliter yönü geliverdi. Boş cümleler, boş işler... Atı alan Pasifik'i geçmiş! Üstelik pandemi sonrası dünyada kim şeffaf kalabilecek ki? Washington şeffaf mı? Güldürmeyin beni!

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AYNA

Söylemediğim için hiç pişman olmadım. Ama pişmanlıklarım yüzünden kan revan içinde uyukladığım nice sözlerim var. MOLLA CAMİ