Gündem nedir?Haber ve olay akışı mı?Hayır, çok daha fazlası...Gündem, sadece üzerimize üzerimize gelen dünya değildir, bizim de üzerine doğru ilerlediğimiz dünyadır.O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...

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Mesela...tecrübesini gündem saydık; yani bize empoze edilene kapıldık, inandık, içinde daldık.Küresel "hile"ye uyanamadık."Bu bizim değil, sizin gündeminiz" deseydik ve önlemimizi alıp sadece izleseydik ne iyi olurdu.Hatırlayın...Tam bu yüzdenuzun süre "bizim" politikamız olmaktançıktı.Yine bu yüzdenesas karakteristiğini kavramakta geciktik.Dümeni düzeltinceye kadar çok zaman geçti, çok sıkıntı çektik.

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Gelelim bugüne...NATO Liderler Zirvesi, ABD'ninzemin yoklaması olacak.Sorular belli...Çin ve ABD temsilcilerinin Alaska toplantısının çok sert geçmesi bir işaret fişeği değil miydi? Elbette.Onca karşılıklı itişmeden sonra Rusya ile Avrupa arasındaki Kuzey Akım projelerine ABD'den yeşil ışık yakılması tesadüf mü? Hayır!Geçen yıl dile getirilmesine bile izin verilmeyeniddialarının birden devreye sokulması ve bu iddianın neredeysesıradan bir gelişme mi? Asla!

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Biden, ocak ayındaki Biden değil.

Başkanlık konuşmasında çizdiği çerçeve tarihe karışmak üzere...

ABD ve global jandarması NATO, yeni bir soğuk savaşa hazırlanıyor ve bu savaşın düşmanı anlaşılıyor ki, Çin olacak.

Nereye kadar?

Onu bilmek zor, çünkü Biden'a destek veren Demokratların bir bölümü Çin'le can ciğer kuzu sarması.

Ancak gelinen nokta bizim için kritik...

Türkiye, bağımsızlık arayışını sürdürmek için zirvede empoze edilmeye çalışılacak yeni "soğuk savaş" gündemini reddetmek ve kendi gündemini seçip ilerlemek zorunda...

2021'in kalan bölümü çok sıcak geçecek, o kesin!

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NOT DEFTERİ

Sevmek, uyumaya benziyor. Uyurken nasıl müdafaasız oluyorsak, severken de öyleyiz. (KEMAL TAHİR / Hür Şehrin İnsanları)