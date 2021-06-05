Genç arkadaşım anlatıyor: "Şirketin yemek salonunda birkaç arkadaş oturuyoruz. Kafeler, lokantalar açıldıktan sonra ne yaptık, nereye gittik onu konuşuyoruz ama baktım, herkes yutkunuyor, ağızlarından laflar zorlukla çıkıyor. Zaten aramızda mesafe bırakarak oturduğumuz için sesimizi yükselterek konuşmamız gerekiyor ama kimsede o mecal yok sanki. Ve anladık ki, açılmadan sonra üç gün geçmiş ama sadece birimiz bir lokantaya gitmiş. O zaman sizin aylar öncedeyişinizi hatırladım Haşmet abi! Doğrusu ben de düşününce fark ettim ki, anne babama ziyaretlerimi ve işe gidiş gelişlerimi dışarıda tutarsam,!" Bu sözler bir kenarda not olarak dursun. Sonra nasılsa üzerine çok konuşacağız.

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Pandemi balkon düzenimi de değiştirdi. Artık sadece iki saksı sardunyam var ama maydanoz ve kekiklerime çiçek gibi bakıyorum. Geçen haftade ekleyince ruh halim düzeldi. Sukulentlerimin yeri ayrı tabii. Onlar kışın içeriye, yazın dışarıya taşınıyor.

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Sosyal medyayı sürekli küçümseme tutumunun nasıl yanlış olduğuna dairbir örnek vereyim: Terörle mücadele ederken verdiğimiz şehitleri anlatan belgesel'ın Youtube izlenme oranı 31 milyona ulaşmış. Şunu da unutmayın, bu videoları izleyenlerin büyük kısmı gençler.

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Avrupa'daki alternatif medya şimdikonuşuyor. Yorumcular böyle bir ziyaret programının bile aslında Çin yönetimi ile Almanlar arasında farklı bir bilgi ve yakınlık ilişkisinin varlığını gösterdiğini belirtiyorlar. Hattadiye soranlar bile oldu. Çin'le en doğru bilgi alışverişini Almanya'nın yaptığı söylendi. Gerçekten de ilk günlerde Trump'ın kayıtsızlığı, Boris Johnson'ın dağınıklığını hatırlar ve Merkel'in halkını çok korkutarak da olsa, derhal Çin gibi sıkı bir "kapanma" tercihi yaptığını düşünürsek, ortayaçıkıyor.