Pandemi sürecine dair yeni bir miladın eşiğindeyiz galiba..., gerisini siz düşünün... Mart'ın 18'inde kendisine, "Aşı oldunuz ama iki maske üst üste takıyorsunuz, bu biraz şov kokmuyor mu?" diye soran gazeteciye kesin bir dille "Hayır!" karşılığını veren Doktor Fauci tam iki ay sonra, maskesiz basın toplantısı yapıp "Karmaşık mesajlar veriyor görünmek istemem ama aşılarını tamamlamış olanların enfekte olma ihtimalleri çok düşük" deyiverdi.

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Bizde de birtakımyeniaçıklamalarla kamuoyunu şaşırtmayabaşladılar. Bir ay önce "Bu kapanmalaryarım yamalak oluyor, toplam 28 güntam kapanma gerekir"diyenler şimdidemeye başladılar;maske takmanındaha yıllarcasüreceğini söyleyenlerhazirandan itibaren maskelerimiziçıkarabileceğimizi söyler oldular...Hükümetler bu çark edişleri doğru okuyormu?

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Birleşik Krallık da şu sıra pandemi kurullarında yer alan bilim insanlarının, "Yaptığımız ahlaki değildi, halkı gereğinden çok korkuttuk" açıklamalarıyla sarsılıyor. Bu iş nereye bağlanacak, dersiniz? Görünen şu:Virüs korkusu ekonomi ve sosyal hayatı perişan etti, şimdi onu iptal ediyorlar.Aşı aşağı, aşı yukarı bir hayat bekliyor bizi. Tabii yeni bir virüs tedirginliğiyle budevam etsin istenmezse!..

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Sıkıyönetim deyince... Dürüstçe söylemek gerekirse, dünya pandemiyle içine girdiğinden kola kolay çıkamayacak.sırada bekliyor; yani yeni mecburiyetler. Kaldı ki, devletlerin ayakta kalma mücadeleleri de aynı kapıya açılıyor. Hatta (daha sonra üzerine konuşuruz) yakın gelecekteeğilimleri karşısında devletler ciddi bir beka sıkıntısı yaşayabilirler. Bu yüzden "sıkıyönetim"den kaçış yok gibi...

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Evde yenilebilir bitki yetiştirmenin güzelliklerinden,yeni kitaplar ve müziklerdensöz edecektim yine olmadı. İçinde yaşadığımızdönemin hali bu işte!