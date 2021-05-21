Gerçekleşmesi altı yıl sürer dediğimiz şeyler altı günde oluyor...Öylesine bir hızı var artık olayların.Tabii böyle bir ortamdabile çarçabuk sararıp soluyor.İbretlik bir durum.

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Şu günlerde sık sıkmı karıştırıyorum.Özellikle debakıyorum.Hemen hepsi içlerinde "zihin açıcı ipuçları" taşıyorlar.Mesela, Merkel'in kendisini bilgilendiren Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarakdediği dönemlerde bizim pek ünlenen bir profesörümüz de Deutsche Welle'ye hemen şu açıklamayı yapmış:

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Düşünün...siyasiler vetoplumlarortamına nasıl sürüklenmiş...Şimdi üzerinden bir yıl geçti ve ülkemizdeki resmi Kovid-19 tablosu şöyle: "Toplam vaka sayısı 5 milyonun biraz üzerinde, hastalığa bağlı ölümlerin sayısı 45 bin."Almanya'daki tabloya bakılırsa toplam vaka sayısı 3.5 milyon civarında, ölüm sayısı yaklaşık 87 bin.

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Küreselci yeni dünya düzeninin medyamızdaki en ateşli ve açık sözcüsü'ün pandemi karantinasının hemen başlarındaki bir yazısını da not almışım.Çok manidar."Bir yüzyıl boyunca ülke sınırlarını anavatan diye kutsallaştırdık. Şimdi görüyoruz ki, asıl anavatan, asıl korunması, kutsallaştırılması gereken sınır, üzerinde yaşadığımız dünyaymış. Artık şunu bilelim ki,anayurt sınırlarını, Misak-ı Milli'yi yeniden çizecek."

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O günlerde global medya magazin kaynaklarını da ihmal etmiyordu elbette.

Mesela, 19 Mart 2020'de dünya medyası, Rus model ve oyuncu Victoria Bonya'nın şu sözünü manşetlere çıkarmış: "Gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim."

Şimdi Bonya'nın söylediklerine bakıp dalga geçebilirsiniz, ancak sıkı durun!

Çünkü "iklim patırtısı" önümüzdeki günlerde aynı nüfus nefretini, aynı "temizlik" politikasını menüye yeniden koyacak.

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NOT DEFTERİ

Bu gezegende yaşayan her canlı, insana güvenmeyecek kadar akıllı olmak zorundadır. (TOM ROBBINS / Geriye Uçan Yaban Ördekleri)