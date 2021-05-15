İsrail'in Aksa ve Gazze'ye yönelik zulmünün fotoğraflarını koyup üzerine çeşitli dillerdediye yazan arkadaşları anlamıyorum... Ne zaman ölmemişti? Daha önce yaşıyordu da, şimdi mi ölüyor? Batılıların "insanlık" kavramını görünce birdenbire titreyip kendilerine geleceğini ve gerçekleri göreceğini mi sanıyorsunuz? Aynı şeyleri Suriye için yaptınız da, "tek ses, tek yürek" bir cevap aldınız mı?..İşine gelmiyorsa, dünyanın üçte ikisiniyerine koymayan bir uygarlığın "insanlık" diye bir şeye inanması mümkün mü? Bakınız, ancak bu kavram üzerinden işe yarar bir şeyler yapabilecek bir kurum olanbile nihayetinde beş ülkeyi "insanlık"tan sayıyor...

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Birilerine insanlığı hatırlatabileceğinizi düşünüyorsanız, önceolup olmadığına bakın. Oradan başlıyor işin hakikati...

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AB, 900 milyon doz garantiolmak üzere toplam 1.8 milyar dozaşı alacak bu firmadan. AB ülkelerininnüfusunu düşünün, bir de bu rakamları...Üzerine AstraZeneca ile yapılananlaşmaları ve Almanya'nın almasımuhtemel Sputnik V'yi de ekleyin..."Aşılama kaç yıl sürecek? Kaçkez yapılacak? Nasıl bir işin içine düştübu dünya?" diye sormayacak mısınız?

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Geçtiğimiz hafta anladık ki,gibi sosyal medya devleri yalnızca Dünya Sağlık Örgütü direktiflerine ve pandemi sıkı düzenine değil, İsrail'e de göbekten bağlıymışlar... İsrail'i protesto eden mesajları canlarının istediği gibi budadılar, engellediler, örttüler. Hatta bazı hesapları doğrudan kapattılar. Bu platformların insafına kalmış bir haberleşme ortamınıolarak görmemiz ne acıklı bir yanılgı!Emekli generaller ve muvazzaf subaylar bildirileri heyecanlı birdizisine dönüştü. Ulusalcı tepkiler ve yapılanmaların uluslararası bir ağ tarafından harekete geçirilmesi banahatırlatıyor. O tarihlerde de tıpkı böyle olmuştu... Allah sonumuzu hayra çıkarsın!