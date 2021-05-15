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Haberler Haşmet Babaoğlu BAYRAM NOTLARI: İnsanlık var mıydı ki, ölüyor?
HAŞMET BABAOĞLU
BAYRAM NOTLARI: İnsanlık var mıydı ki, ölüyor?

BAYRAM NOTLARI: İnsanlık var mıydı ki, ölüyor?

15.05.2021, Cumartesi
İsrail'in Aksa ve Gazze'ye yönelik zulmünün fotoğraflarını koyup üzerine çeşitli dillerde "İnsanlık ölüyor" diye yazan arkadaşları anlamıyorum... Ne zaman ölmemişti? Daha önce yaşıyordu da, şimdi mi ölüyor? Batılıların "insanlık" kavramını görünce birdenbire titreyip kendilerine geleceğini ve gerçekleri göreceğini mi sanıyorsunuz? Aynı şeyleri Suriye için yaptınız da, "tek ses, tek yürek" bir cevap aldınız mı?.. Bu maske bir kavramdır; Batı bu kavramın arkasında çirkinliğini saklar; süsler, kandırır. Uluslararası hukukun labirentlerinde kaybolmaya, nutuk atmaya, vicdan rahatlatmaya birebirdir. İşine gelmiyorsa, dünyanın üçte ikisini "insan" yerine koymayan bir uygarlığın "insanlık" diye bir şeye inanması mümkün mü? Bakınız, ancak bu kavram üzerinden işe yarar bir şeyler yapabilecek bir kurum olan Birleşmiş Milletler bile nihayetinde beş ülkeyi "insanlık"tan sayıyor...

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Birilerine insanlığı hatırlatabileceğinizi düşünüyorsanız, önce "insan" olup olmadığına bakın. Oradan başlıyor işin hakikati...

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AB'nin Pfizer ve BioNTech ile yaptığı aşı anlaşması gözlerden kaçtı. AB, 900 milyon doz garanti olmak üzere toplam 1.8 milyar doz aşı alacak bu firmadan. AB ülkelerinin nüfusunu düşünün, bir de bu rakamları... Üzerine AstraZeneca ile yapılan anlaşmaları ve Almanya'nın alması muhtemel Sputnik V'yi de ekleyin... Ne oluyoruz yahu, diye sormayacak mısınız? "Aşılama kaç yıl sürecek? Kaç kez yapılacak? Nasıl bir işin içine düştü bu dünya?" diye sormayacak mısınız?

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Geçtiğimiz hafta anladık ki, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya devleri yalnızca Dünya Sağlık Örgütü direktiflerine ve pandemi sıkı düzenine değil, İsrail'e de göbekten bağlıymışlar... İsrail'i protesto eden mesajları canlarının istediği gibi budadılar, engellediler, örttüler. Hatta bazı hesapları doğrudan kapattılar. Bu platformların insafına kalmış bir haberleşme ortamını "özgür iletişim" olarak görmemiz ne acıklı bir yanılgı!
Emekli generaller ve muvazzaf subaylar bildirileri heyecanlı bir "arka yarın" dizisine dönüştü. Ulusalcı tepkiler ve yapılanmaların uluslararası bir ağ tarafından harekete geçirilmesi bana iki büyük dünya savaşı öncesini hatırlatıyor. O tarihlerde de tıpkı böyle olmuştu... Allah sonumuzu hayra çıkarsın!
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