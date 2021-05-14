Hayırlı bayramlar... Allah tekrarına erdirsin. Tekrarındaimkanımız olsun inşallah!

***

Yıllar boyu buralarda" deyip durduk, yaşadığımız bayramı bayram kılmak için çabalamayı unuttuk. Şimdi şu günleri bunu bir kez daha ve baştan düşünme zamanıdır. Bir de dünyevi "" zihnimizi darmadağın ediyor, bildiklerimizi unutturuyor ama şunu asla unutmamalıyız: Ramazan bayramı Ramazan'ı "" tamamlamış olmanın kutlamasıdır. Bir sonraki Ramazan'da birlikte iftar ve sahurlar yapmak nasip olsun...

***

kimi köşe yazarlarımızınkültürümüzden ne kadar uzak olduğubir kez daha ortaya çıktı. Düşünün," kavramınınne anlamageldiğini bilmeyenbu zatlar yıllarboyu ana akımmedyada gazeteve TV yönetmişlerdi.Şimdi TDKsözlüğüne bakıporadan öğrenmeyeçalışıyorlar.Şaka değil, gerçek. Yine de anlamıyorlar.Daha fenası anlamak da istemiyorlar.

***

Geçen gün turizmcilerin dertlerini anlatmaya çalıştıkları bir TV programında(!) gördüm. Bir ara şöyle bir duyguya kapıldım:ve her şeyin hale yola gireceği bir günün gelmesini istemiyorlar... Turizmciler "aşılandık, şunu yaptık, bunu yaptık" dedikçe, profesör "olmaaaz!" diyordu; "aşı kurtarmaz, aşılı kişiler virüs taşıyıcısı olabiliyorlar." Sonra bir baktım ki, gazetelerde iş almış yürümüş, "diye bir deyim üretilmiş. Kardeşim, nedir derdiniz? Dünyayla dalga mı geçiyorsunuz?

***

İnsanların Kovid'den başka sağlık sorunları da var, malum. Hatta "kapanma"lar yüzünden diğer sağlık sorunları iyice ağırlaştı. Özel hastaneler bu açıdan epey yük kaldırdılar. Randevu için santrallarının kitlendiği günler olduğunu, polikliniklerinin dolup taştığını biliyorum. Fakat anlamadığım şey şu ki,Ben de şikayetlerden oluşmuş bir liste birikiyor, söyleyeyim.

***

Bugünkü notları Şirazlı Sadi'den bir sözle kapatayım: