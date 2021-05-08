Bunudaha önce de yazmıştım,hatırlarsınız.Büyük süpermarketzincirleri dağıtıma elverişli yüzlercearaç satın alıyor. Çünkü yakın bir gelecektekendilerinin bile birçok mağazalarınıkapatmak zorunda kalacaklarını veonline alışverişin daha da büyüyeceğinigörüyorlar.Bununiçin Kosta Rika'daki merkezlerini devasabir revizyon tesisi haline getirmişlerbile. İlk iş olarak da 737-800 gibi aslındaorta boylu uçaklardan başlayacaklarmış.Boeing gibi bir şirket eğreti hesaplarüzerine büyük yatırımlaryapar mı?Demek ki, havayollarıyolcu taşımacılığıasla eskiye dönmeyecekve gökyüzüneartık kesinkes kargoculukhâkim olacak...Gündelik umutlara bel bağlamakmı, çoktan kıyafeti biçilip dikilmişgeleceğe hazırlanmak mı? Tercih nasılyapmalı?

***

Napoli mafyasını anlatanadlı ünlü kitabın yazarıİtalya hükümetini uyardı:"Salgın dönemi suç örgütlerini yenidengüçlendirmeye başladı, dikkatli olun.

***

"Gerek hayat ilimlerinden, gerekse tabiat bilimlerinden ayırdığımız bir din tasavvuru var zihnimizde. Bunun adını belki 'büyük kopuş' koyabiliriz." (Lacivert dergisinin Mayıs sayısında Prof. Dr. Ali Köse ile yapılan söyleşiden.)

***

harika bir sayı hazırlamış.dosyası çok iyi ama diğer yazılar da gözardı edilmemeli. Bana sorarsanız, meraklısı dergiyi mutlaka edinmeli. Dergi bir telefonla evinize gelebiliyor: 0212 3543604-11-27

***

Sabah markete çıktım.Öyle bir coşmuşlardıki, anlatılmaz. Her bahar böyle miydi,yoksa bu bahar mı böyle oldular, çıkartamadım.