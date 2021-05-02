ideolojik türü yine bir derece anlaşılır.Çünkü ideolojik konforun sıkı örülmüş bir dokusu var.Ama hani, konu hakkında azıcık olsunbilgi edinmeyi dahi umursamamış fakather şeyi hafife alıp etrafadiye akıl (!)veren tipler var ya...İşte o fena!Eş dost ziyaretlerinde, işyerinde, kahve sohbetlerinde böylelerine azıcık kulak verir, güler geçerdik.Problem şu ki...Şimdi sosyal medyada kamuoyu oluşturup taraftar topluyorlar.Sonra pirincin taşını ayıkla dur.

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Mesela'ınçıkışınıdiye açıklamaya çalışanların yaygınlığı beni şaşırtıyor.Mevkileri bakımından ciddiye alınması gereken kişilerde bile bu tavrı görüyorum ki, akıl alır gibi değil.Tamam! Biden'ın zihinsel ve bedensel problemleri olduğu açık.Arkasındaki ekip bunu bilerek Biden'ı sahneye sürdü ve belli ki burada da bir hesap var.Ancak 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamanınolduğu açık.Karadeniz'de, Akdeniz'de, Afganistan'da, Suriye'de bütün taşlar yerinden oynamışken...Üstelik Biden seçim kampanyası sırasında Türkiye'de iktidarı düşürmeyi hedeflediğini beyan etmişken...Ne yapmalı, derseniz...Şimdilik, sükûnetle amateyakkuz halinde beklemek en doğru yoldur,ki Türkiye de şu an bunu yapıyor.

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Bir de(!) var.Haklı gibi görünüyorlar ama bu da başka bir şipşakçılık...Oysa sormak gerek...Sakın "Orta Asya'daki dev ABD üssü" artık işlevini yitirmiş olmasın!Hazırlıklar onun için...Zaten şu sembolizm bile yeterince manidar, değil mi?Yeni yüzyıla girişti bu...Hattanın politik/stratejik doğumuydu...Şimdi pandemi ve Çin'in tartışılmaz yükselişiyle birlikte dünyanın baştan düzenlenme aşamasına giriliyor.