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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesı Notları: Korktum, korktun, korktular...
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesı Notları: Korktum, korktun, korktular...

Cumartesı Notları: Korktum, korktun, korktular...

01.05.2021, Cumartesi
Birbirimizi uzaktan sevmek de güzelmiş ama gün gelecek, gözden ırak olan gönülden de ırak olmayacak mı? Görüntülü haberleşme de "göze yakın" olmak sayılır mı?

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Yaşadıklarımız sadece bizim değil, bütün dünyanın sorunu. Üstelik bizim insanımızın krizler karşısındaki maddi ve manevi direnci ve enerjisi yüksek. Çabuk toparlanabiliyoruz. Ama mesele şu: Toparlandığımızda dünya nasıl olacak, bildiğimiz dünya mı? Mesela gelecekte bildiğimiz türde bir turizm olacak mı? Hizmet sektörü ve esnaflık kaldığı yerden devam edecek mi? Ruh halimiz ne olacak? Soru çok, cevaplar muğlak... Ancak şunu anlayalım artık: Bütün bunlar temelden değişsin diye geldi başımıza. Yaşadıklarımızı sadece bir virüs marifeti olarak görenler kendilerini kandırıyorlar. Onları da arkadan gelecek "iklim mücadelesi programı" ayıltacak...

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Sanal ortamda yapılan iklim zirvesinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olayı net ortaya koydu: Pandemi için uygulamaya konan "kurtarma" bütçelerinin yüzde 30'u iklim programına aktarılacak...

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Korkutma kampanyaları çok yönlü olarak devam ediyor: Şimdi de "İnsanlığın dünyanın bir yılda ürettiği doğal kaynaktan yüzde 73 daha fazlasını aynı yıl içinde tüketiyoruz" haberleri ortalığı kapladı. Karmaşık bilimsel çalışmalar kamuoyuna muğlak haberler olarak sunulup "Buna dağ dayanmaz" mantığı işletiliyor. E, sonra? Buradan nereye çıkılır? Kıtlığa mı, yoksa bu nüfus kalabalığı ağır yük inancına mı? Yoksa ikisi de mi?

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Ara ara Claudio Magris'in "Mikrokozmoslar"ını karıştırıyorum... Şu satırlarda takıldım kaldım: "Korku kapıyı çalar, inanç kapıyı açar ama kapıda kimse yoktur. Uzunca bir süredir kapıları kapatmaktan başka bir şey yapılmıyor, bir süre dişini sıkıyorsun, sonra yine içini endişe kaplıyor ve içinden her şeyi, pencereleri bile sımsıkı kapatıp sürgülemek geliyor. Ama bunun sonucunda havanın azaldığı fark edilmiyor ve o boğucu ortamda migren şakakları zonklatıyor."

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Şu iki kitap önemli, biri İslam klasiklerinden, diğeri yeni ve çok ilginç bir çalışma. Meraklısına önerimdir: İlk Bahar: Hz. Peygamber'in Hayatına Dair Stratejik ve Siyasi Bir Okuma / Wadah Khandar (Vadi Yayınları) ve Hz. Peygamber'in Hayatı / İbn Hişam (Ketebe Yayınları)
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