Korona dünya savaşı sürüyor...Her cephede şiddeti farklı.Çünkü çarpıcı bir jeopolitiği var virüsün...Hatta birvar sanki...Bu yüzden birbirlerine dayılanan ülkeler, virüsün karşısında hizaya giriveriyorlar.

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Yedi sekiz ay öncesine kadardiye yere göğe koyulamıyordu.Öyle bir Hindistan şakşakçılığı başlamıştı ki, ülkenin durmadan büyüyen nüfusu, karmaşık sosyolojisi ve iktisadi adaletsizlikleri bile görülmez olmuştu.2020'yi atlatmıştı ya, kimse Hindistan'ı durduramazdı.O kadar ki, Batı'nın hegemonları alttan altaiçin kışkırtıyorlardı Hindistan'ı...Derken...Virüs birden patlama yaptı veVaka sayısında Brezilya geçildi.Şimdi krematoryumlar 24 saat durmaksızın çalışıyor.Biden "Biraz aşı göndersek mi Hindistan'a" havalarında...bıyık altından gülümsüyor.

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2010'lara girdiğimizde bazı uluslararası ilişkiler uzmanlarınadedirten Brezilya'yı, yargı darbeleri, ekonomik krizlerin ardından bir de Kovid-19 vurdu.Arkasından dagelecek, çünküBrezilya Amazonları bu konuda kritik.Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için ormanları kesip soya tarlaları açan Brezilya'nın yakası "yeni dünya düzeni"nden kurtulamayacak gibi görünüyor.Malum, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında Hindistan yedinci, Brezilya dokuzuncu sırada...Ve sanki(!) bu sıralama üzerinde parmaklarını dolaştırıp yeni hedefler arıyorlar.O yüzden bugünkü dünya tablosunuçerçevesinde değerlendirmek gerek.

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Bu satırları yazarken, önümde Hindistan Dışişleri Bakanı'nın 2019 yılında yaptığı bir konuşma var. Bakan orada ülkesiniolarak tanımlıyor.Ya şimdi?Değil oyun kurmak, ayakta kalmaya mecali yok ülkenin.Belli, Hindistan'ı yakacaklar...AcabaÇünkü virüsünaşıyla falan başa çıkılır gibigörünmüyor.