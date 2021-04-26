Son on yılımıza dönüp bakalım...ABD'nin bitmez tükenmezezberledik...Nasıl bir müttefikse artık,da yaşadık: ABD'nin 15 Temmuz'daki rolünü, PKK ve YPG desteğini bilmeyenimiz var mı?2013'ün Gezi olaylarını da unutmayın.da denediler.deseniz...Düşünsenize, Biden "muhalefetle işbirliği yaparak Erdoğan'ı indirmeyi" bir seçim vaadi haline getirmişti.Biden'ın 24 Nisan kararının içerdiği tarihsel ve diplomatik kurcalamaları bir yana bırakırsak, şunu söyleyebiliriz: ABD, bu kez Türkiye'ye karşıaşamasını başlattı.Avuçlarını yalarlar ama hesaplarının "moral çözülme ve sindirme" olduğu açık.

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Çehov'un meşhur "bir piyeste duvara tüfek asıyorsanız, finalde mutlaka patlatmalısınız" sözünü hatırlayacak olursak...ABD, 1970'lerin sonunda getirip diplomasi dekoruna astığı çakar almaz tüfeği neden şimdi patlatmaya karar verdi?Bu soru önemli...Cevabını sükunetle aramak gerek.Öyle ya...Hem Akdeniz, hem de Karadeniz'de sular fena halde ısınmışken...NATO ve bölgedeki güçlü ayağı Türkiye hayati bir önem kazanmışken...Türkiye'yi kararlı biçimde dışarı itmeyi tercih etmek, neden?

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Biden'ın "zihinsel sorunları" var, doğru.Fakat arkasındaki küreselci ekibin böyle bir sorunu olduğunu düşünmek hata olur.Zamanında"Ermeni soykırımı" demekten çekinmişse, bu diyemediğinden değil, dediğinde sonucunaçısından sersemlik olacağı içindi.Belli ki, o çekingenliğin gerekçeleri artık bir kenara itilmiş, bunu kabul etmek zorundayız.Durumelini güçlendirir mi? Güçlendirir.Fakaten yüksek seviyeye çekmemizgerektiğini de gösterir.

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2017 yılında bu köşede çıkan "Kuşatmayı kırmak" başlıklı yazıma şöyle başlamıştım..."Artık anlamalıyız...Darbe girişimleriyleyıkamadıkları Türkiye'yi enküçük bir detayı bile eksik etmedenbaşladılar."Niçin yazmıştım bunu?O tarihte, yani 15 Temmuz'dan kısa süre sonra NATO Parlamenter Assamblesine konuşmacı olarakçağrılmıştı.NATO da işte bu NATO!