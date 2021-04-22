Dikkatinizi çekiyor mu, bilmem.İnsan durup şöyle bir bakınca...Anlıyor ki, meğer Yılmaz Özdil'e en gıcık olanların bile içinde bir Yılmaz Özdil gizliymiş...Çünkü herkeste bir heves...Maskesini doğru düzgün takmayı bilmeyen, hijyene yeterince dikkat etmeyen, uyarılara kulak asmayan, aşıları hafife alanbulsam da, şöyle dümdüz gitsem hevesi...Şimdi çoğunuz ayağa kalkıp "Sağlık bu, şakası yok, tabii haklıyız" diyeceksiniz, biliyorum.Haklısınız ama iştede tam burada tetikte bekliyor!..Yani bir tür pandemi burjuvalığı...Ve durmaksızın suçlanacak birbulma kolaycılığındanbahsediyorum.

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Kovid-19 sadece kişisel tutumlarımızı değil, ülkeleri, halkları tehdit eden bir zihin virüsüne dönüşmek üzere...Daha bir yıl öncesine kadar Batı tarafından nasıl pohpohlanıyordu bu ülke, hatırlıyor musunuz?Ülkedeki kast sistemi, önü alınmaz yoksulluk ve artan Hindu şovenizmi unutuluvermişti.Neler söylenmiyordu ki...Hindistan denilince akla zeki kopyacı yazılımcılar, enerjik işadamları, Bollywood şarkıları ve Goa plajlarından ötesi gelmiyordu.

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Hindistan şimdi "salgını umursamayan kalabalıkların dini bayramlarında birbirine inek dışkısı fırlattığı" çokbir ülke...Bizim sosyal medyada bile aynı rüzgâr esiyor.Hindistan'daki aşı kuyrukları ve Ganj Nehri'nde yıkanan yığınların fotoğraflarının altınadiye yazılıyor;Hintlilerin inanışları aşağılanıyor, alay ediliyor, horlanıyor.Anlayacağınız,

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nin zihinsel tasavvuru hakkında tehlikeli ipuçları içeren gelişmeler...Global tablo yavaş yavaş belirginleşiyor.Yeni sermayenin seçkinleri...Giderek yoksullaşan ve devletler tarafından maaşa bağlanan orta sınıflar...Ve parya kitleler...Bakalım, zamanı geldiğinde uzun uzun konuşma fırsatımız olacak mı?