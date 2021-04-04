"Düşündüm ki, birkaç yüz kilometre batımızda Akdeniz var, güneşli, ılık, kış Akdeniz'i...O, sürekli bir imsak içindedir. Rayiha istemiyor. Orucunun bozulmasından korkuyor. Renk sevmiyor; yücelere çevirdiği gözleri maddiyatla bozulmasın diye.Bu nasıl insanı çarpan bir anlatımdır!

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Geçen gece uyku vaktidir diye yatmıştım ki, vazgeçtim.Işığı açtım.Yanı başımdaki raftan elime gelen ilk kitabı çektim.Baktım,'ın kısacık (143 sayfa) romanıİlk olarak 1939'da Halep'te basılan romanın sayfalarını karıştırmaya başladım, kim bilir ne zaman, yıllar önce altını çizdiğim satırlara baktım.Yukarıdaki alıntı da onlardan biri...Sizinle de paylaşayım istedim.

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Girişteki satırların devamını şöyle getiriyor Refik Halit...Çöl denize küsmüş,başını almış, buralara gelmiş, somurtmuşyatıyor. Seraplar, belki de ara sırazihninden geçen hatıraların yansımalarıdır,suyla olan aşkının rüyaları!"Sonra bir ara güneş batarken denizingirdiği hali de şöyle tasvir ediyorRefik Halit: "Güneş batarken, denizonuönündeaçar, sürünür, boyanır."Zengin bir dil çeşnisi...Ve asıl önemlisi, müthiş bir bakış ve dönem kültürünün süzülmüş yansımaları...Şimdi geriye ne kaldı derseniz?kaldı belki, sonrasıyok!

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Şüphesiz, var.Nihayetinde 1888 doğumlu bir Osmanlı aydını...Kendini tanımak için çaba gösterdiği her an, sanki içinde birbeliriyor...Örnek mi?İşte yine aynı romandan bir çöl ve develer tasviri..."Niçin develer çölde ihtiyatlı ve yumuşak adımlarla kayıp gidiyorlar? Zira çölün ruhu çok fazla gürültü ve hürmetsizlik istemiyor (...) çölün boşluğunda dönen o korkunç ruhu teskin için, Allah'a yakarış halindedirler ve dişleriyle tesbih çekiyorlar."

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Biliyorsunuz, birkaç haftadır pazar günleribu köşeye taşıyorum.Dilin basit bir anlatım aracı olmadığını, dünyayı tekrar tekrar baştan kurduğunu anlayalım, düşünelim diye...