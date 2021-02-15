15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu “Beyaz okumuşlar”ın temel problemi
HAŞMET BABAOĞLU
“Beyaz okumuşlar”ın temel problemi

“Beyaz okumuşlar”ın temel problemi

15.02.2021, Pazartesi
Ömürlerinin büyük bölümünü onlar arasında geçirmeyenler nereden bilsinler ki...
Bu tayfanın bayramlar yaklaşırken içlerini sıkıntı basar, misafirliğe gelmiş uzak akraba seccade sorduğunda "nereden çıktı şimdi bu!" diye ailecek bakışırlar, eş dost sohbetlerinde ne zaman konu İslam'a gelse, farkına bile varmadan yüzlerini buruştururlar...
Onlarla yurtdışı gezilerine gitmemiş olanlar nereden bilsinler ki...
Bu tayfa bütün kiliseleri, bütün havraları, bütün Budist ve Hindu tapınaklarını büyük bir hayranlıkla gezer, mum yakar, adak adar ama (eğer müze yapılmamışsa ) bir camiinin içini gezmekte pek zorlanır.

***

Şimdi aklıma geldi!..
Verdiği yalan yanlış bilgilerle kendini pek kültürlü gösterip sevdiren ünlü bir belgeselcimiz, bir keresinde bütün programını Tayland'daki Budist tapınak gezisine ayırmıştı.
Aman aman, ne hayranlıklar, nasıl ballandırmalar...
En sonunda bin bir seremoniyle sunağa adak bırakıp "Türkiye için" dua etmişti!
Gezdiği yerlerde bir camiye girdiğini görmedim.
Girdiyse de nadirdir ve büyük ihtimalle avlusunda çekim yapmıştır.
Ayakkabısını çıkartmak zorunda çünkü ve bu onun bütün façasını bozar.
Camilerin buradaki hikmetini bilmez, hiç bilemeyecek belki.

***

Öyle birden anlatmaya başladım değil mi?
Malum kabalık abidesi gazetecinin Mesut Özil'le ilgili abuk sabuk sözleri çok konuşuldu ya, oradan aklıma düştü bir yığın şey...
Eski, yeni hatıralar...
Zihnime kazınmış yığınla davranış, yargı, tutum..
Pek gözde bir okulumuzdan mezun bir tanıdığımın "gereksiz biçimde halka ait" bulduğu adının, Resulullah'ın torununun adı olduğunu 60 yaşında hayretle öğrendiğini hiç unutmam.
Şimdi kalkıp "imam, hacı, hoca" kelimelerinin büyük şehirlerimizin bazı semtlerinde nasıl "bunaltıcı" çağrışımlar yaptığını söylesem son yirmi yılın nesli inanmayacaktır ama gerçek budur.

***

Niçin yazıyorum bunları?
Artık altüst edilmiş kavramları ve sosyolojik/kültürel kavrayışları yerli yerine oturmanın zamanı geldiğine inanıyorum da ondan...
"Beyaz okumuşlar"ın laik, hatta yeni dönemlerde "ateist" falan oldukları dillendiriliyor ya...
Palavra!
Olmayacak şeylere inanırlar.
Başka bir ülkede, başka bir din içine doğmadıklarına pişmandırlar.
Ama İslam zorlarına gider.
Konuşmaya başlayacaksak, buradan başlamalıyız.
Nedeni, niçiniyle...
Talimi, terbiyesiyle...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Tam kalbinde... kalp yok! 14.02.2021 Pazar
Cumartesi Notları: İklim mi, hava mı? 13.02.2021 Cumartesi
Bir kaşık sudaki fırtınaları bırak, kasırgaya bak 09.02.2021 Salı
Onu bilmiyor, bunu bilmiyor ama iklim değişikliğini biliyor! 08.02.2021 Pazartesi
Dilinize acı biber... 07.02.2021 Pazar
Yeni normal ürünler! 06.02.2021 Cumartesi
Aynı madalyonun iki yüzü 05.02.2021 Cuma
Astrolog 04.02.2021 Perşembe
Bütün bunlar tesadüf mü? 02.02.2021 Salı
Umutsuz vaka! 01.02.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA