Bu tayfanın bayramlar yaklaşırken içlerini sıkıntı basar, misafirliğe gelmiş uzak akrabasorduğunda "nereden çıktı şimdi bu!" diye ailecek bakışırlar, eş dost sohbetlerinde ne zaman konu'a gelse, farkına bile varmadan yüzlerini buruştururlar...Onlarla yurtdışı gezilerine gitmemiş olanlar nereden bilsinler ki...Bu tayfaama (eğer müze yapılmamışsa ) bircamiinin içini gezmekte pek zorlanır.

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Şimdi aklıma geldi!..Verdiği yalan yanlış bilgilerle kendini pek kültürlü gösterip sevdiren ünlü bir belgeselcimiz, bir keresinde bütün programınıayırmıştı.Aman aman, ne hayranlıklar, nasıl ballandırmalar...En sonunda bin bir seremoniyle sunağa adak bırakıp "Türkiye için" dua etmişti!Gezdiği yerlerde bir camiye girdiğini görmedim.Girdiyse de nadirdir ve büyük ihtimalle avlusunda çekim yapmıştır.Camilerin buradaki hikmetini bilmez, hiç bilemeyecek belki.

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Öyle birden anlatmaya başladım değil mi?Malumçok konuşuldu ya, oradan aklımadüştü bir yığın şey...Eski, yeni hatıralar...Zihnime kazınmış yığınla davranış, yargı, tutum..Pek gözde bir okulumuzdan mezun bir tanıdığımın "" bulduğu adının, Resulullah'ın torununun adı olduğunu 60 yaşında hayretle öğrendiğini hiç unutmam.Şimdi kalkıpkelimelerinin büyük şehirlerimizin bazısemtlerinde nasılçağrışımlaryaptığını söylesem son yirmiyılın nesli inanmayacaktır ama gerçekbudur.

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Niçin yazıyorum bunları?Artıkyerli yerine oturmanın zamanı geldiğineinanıyorum da ondan..."ın laik, hatta yeni dönemlerde "ateist" falan oldukları dillendiriliyor ya...Palavra!Olmayacak şeylere inanırlar.Ama İslam zorlarına gider.Konuşmaya başlayacaksak, buradan başlamalıyız.Nedeni, niçiniyle...Talimi, terbiyesiyle...