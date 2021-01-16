Hele bir tomografi çekilsin de anlarız... MR'da ortaya çıkar... Tahlillerin sonucuna bir bakalım... Bu cümleler artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası... Ama bir yandan da İbrahim Tenekeci kardeşimin şu dizeleri aklımdan çıkmıyor:

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Psikoterapist'la sohbetimizin bir bölümünü dün köşemde yazdım. Tuba'nın söyledikleri arasında bir nokta vardı ki, önemliydi fakat yer yetmemişti... "fikrinin bilincimizden çıkıp bilinçdışımıza kadar nüfuz ettiğini konuşuyorduk. Dezenfektan kullanımımızdaki aşırılık, en yakınlarımızdan bile kaçınmak, vd. "Bu zaten çok yaygın bir takıntıydı" diyor Tuba: "İçimizde bir türlü temizlenemeyen birbu takıntıyı güçlendiriyor. Bağ kurma konusunda beceriksiziz, üstelik son zamanlarda birbirimizi rakip veya kendi varlığımıza engel olarak görüyorduk. Uzak durmak istiyorduk.

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Bazılarıne "Zaten bütün hayatın dijital haberleşme servislerinin elinde, bilgilerini bir de Whatsapp kullansa ne fark eder?" tavrıyla yaklaşıyor. Konunun uzmanlarına gelince, onlar da medyaya aslında bütün platformların güvenlik açığı taşıdığını anlatmaya çalışıyor. Oysa sSosyal psikolojiyi hafife almayın. Bu önemli ve değerli bir direnç noktasıdır. Whatsapp "Benim kurallarımla oynamayacaksan, git!" mi dedi; kullanıcılar da şimdi ona "Sen çek git!" diyor.

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Buyurun bakalım!..geçen gün bombayı patlattı:" Bu bilinen bir gerçek amabiz söylesek "komplo"cu oluyoruz.Batı'nın kullandığı mRNA aşılarının enetkilisi sayılan MODERNA'nın başındakiadam da söylediğine göre, artık birdurup "Madem öyle, yaşamakta olduğumuznedir?" diye düşünün.

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