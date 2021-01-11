Lafı dolandırmadan iki soruyla başlayayım...ABD başkanlık seçiminin hemen ardından kimi küreselci medya kanallarında "" haberlerinin çıkması tesadüf müydü?Trump'ın tam da gövde gösterisi yapmak üzere çıktığı meydanda işinin bitirilmesi ve "" görüntüsünün ortaya çıkması tesadüflerden ibaret olabilir mi?

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Doğrusu, biraz durup olup bitenlerin arkasına önüne bakarsanız..." veya "" ihtimaline pek primvermezsiniz.Hele Biden'ın Kongre baskınından bir gün sonra yaptığı "ABD demokrasisine darbe" konuşmasını (ve bütün teamüllere aykırı olarak bu konuşmada Putin'den söz edişini) hesaba kattığınızda zihniniz açılır.O halde ne oluyor?

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Hastalık dediğim, covid değil tabii...Liderlerin hastalığı/hastalandırılması...Hatırlayın, 2019'u "" sorusuyla geçirmiştik.Merkel'in titreme görüntüleri unutuldu (ne çabuk unutuyoruz?) ve Alman Şansölye'nin 2020'ye ", siyaseten "" ve hatta ciddenbir psikolojiyle girdiğini de gözden kaçırdık.Şimdi Rusya Putin'le ilgili iddiayı yalanlıyor.Peki nesi var?Putin'in sağ kolu ve bacağındaki yeknesak hareketler neyin işareti?Bunları bilemeyiz...Ama bildiğimiz şey şu:

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Gelelim sokak mevzuuna...Gerçek şu...Salgın derinleştikçe sokağı da hareketlendiren bir güç var!Düşünsenize...Bir yandan sosyal mesafe, öte yandan sosyal kapışma!Mali bakımdan çok ağır bir yük altında hırpalanan ulus devletlerin karşısına bir de "" çıkartılıyor.Açıkçası, devletlere biçilen "kaderinin yanına "" da eklensin isteniyor.Zaten pandemi kısıtlamaları da huzursuzluğu pekiştiriyor.Önemle üzerinde durmak gerek.Buraya bir mim koyalım, sonra devam ederiz.