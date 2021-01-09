Geçen hafta bütün haber kanalları sabahtan akşama "" deyip durdular. Peki neden? Çünkü pandeminin hijyen kurallarına uygun olarak sebzeyi, meyveyi, eti plastik kaplarda alıyoruz ve milyonlarca mikroplastik bu yolla sindirim sistemimize giriyor. Her şey "" haline sokuluyor. Bu haberleri yapanlar çözümden söz ettiler mi? Hayır! Yarın öbür gün bir çözüm üretilirse, kısa zamanda onun da ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkar. Sanki global medya sıradan insana "" demek için seferber olmuş gibi...

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Herkesin aklını kurcalayan soru belli:Azılı "bilimperest"lerin hali acıklı. Bilim tatmin edici bir cevap veremediği için astrolog kapılarında sürünüyorlar. Ancak şu nokta netleşmeye başladı. Pandemi bitse de"nin bitmesine izin verilmeyecek! Belli ki, PLANDEMİ böyle gerektiriyor.

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"Büyük sıfırlama" şampiyonu(hani şu meşhur Davos elitleri) artık sosyal medyada çok faal. Ortalığa malumat yağdırıyorlar. Hepsi de manidar tabii... En son Meksika'daki avokado çiftliklerini hedef almışlardı.Demek ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde sadece kırmızı et değil, avokado gibi tarım ürünleri de yavaş yavaş "dünya hayatı"na veda ettirilecek.

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Instagram kullanıcıları oranın tatlı, mutlu, hattabir yer olmasını seviyor. Doğrusu, bunu bir miktar anlıyorum. Yeryüzü cehenneminin sanal da olsa cennet gibi bir arka yüzü olmasın mı?.. Fakat işdönüştü. Yalanlar, yalanlar... Bir tür "" ortamı... Pinterest'ten alıyorsun fotoğrafı, sonra oraya gitmiştim de, makarna yemiştim de, ne de güzel bir adaydı da.. Takipçiler de bayılıyor. Ama hiç değilse bir Google'a bak yahu! Orası ada değil, bunu nereden çıkardın?

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Öğrenmek için, anlayıp BİLMEK içinihtiyacımız var.