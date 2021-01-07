Efendim, neymiş...Uluslararası ilişkiler biroyunuymuş; her dönemdeyeniden şekillenirmiş...Hayır!Hiçbir devlet orta ve uzun vadeli stratejilerini değiştirmeye yanaşmaz.Karşılıklı çıkarların hükmü bir yere kadardır.

***

Lafı nereye getireceğim, derseniz...Son zamanlardave çeşitli çevrelerde etkili olmaya başladı.Yanlış!Üstelik tehlikeli bir yanlış...Biden ve ekibi küresel bir tasavvurun, bir projenin, belli bir ilerleme stratejisinin siyasetçileri.Bu özellikleriyle oy alıp seçildiler.Bunu da zaten Biden hemen her konuşmasında dile getirdi.Pandemi koşullarının ve dünyanın yeni dengelerinin yol açacağı kısa vadeli pragmatik politikalarla karşımıza çıkarlarsa, yanılmamalıyız.

***

Hatırlatayım...Bu ekibin dünya tasavvuru ve Ortadoğu stratejisi ""ına kapı açmıştır.Projenin aslında otoriter Arap rejimlerini yıkmayı hedeflemediğini,olduğunu anlamayan kaldı mı?Suriye ve Irak planlarının bu ülke- leri parçalayıp dağıtmayı hedeflediğini görmeyen var mı?Bugün Biden'ın arkasında yönetim kadrolarını oluşturanlar Ortadoğu'da bölgesel güç olarak İsrail, İran ve Suudi Arabistan'ı seçmiş, Türkiye'nin gücünü törpülemek için elinden geleni ardına koymamıştır.Bundan sonra da öyle yapmayacaklarının hiçbir garantisi yoktur.Ve yine unutmamalıyız ki...Bu ekip geçmiş dönemde yaptıklarına dairbeyanında bulunmamıştır.Söyleyin...Şimdi bütün bunları unutup "" veya ""dan söz etmek ne kadar gerçekçi olabilir?

***

Peki Biden yönetiminin yeni yüzü yok mu?

Var tabii...

Biden ABD'nin bugününe başkan...

Oysa bir de alttan alta kurgulanan "küresel gelecek" var. Onun için başkan olarak Kamala Harris'i seçtiler.

Bunu ayrı bir yazıda konuşuruz.

***

NOT DEFTERİ



Düşmanı tanıyorsanız, zafer muhtemeldir.

Gökyüzünü ve yeryüzünü tanıyorsanız, zafer kesindir. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)