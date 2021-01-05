Tamam!Ama her şey bundan ibaret değil." için bile gerekli başka şeyler var.Halin, vaktin, geçim koşulların, insanlarla geçimin, kendinle nasıl geçindiğin...Yaşam tarzın...Düşünme tarzın...İnanma tarzın...Yani kafan, zihnin, ruhun...Peki madem böyle...Niyekonuşulduğundadevreye artıksadecegiriyor?Bu üstenci ve düzenleyici dil bizi neden rahatsız etmiyor?

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İşe bakın!Sağlığın endüstri tarafından gasbını tartışıyorduk yıllardır.geldik dayandık.Ben de diyorum ki...2021 için başka perspektiften" listesi de olmalı...İçinde yaşadığımız toplum bir hekimin muayene kuyruğundan ibaret değil.Nedir iyi?" falan mı gerçekten?Adım atmayın kardeşim, yürüyün!Elinizde mobil aygıtlarınız, adım sayıyorsunuz...Oysa neyi saysak, biz azalıyoruz.Para, pul, başarı, hatta hatıralar...En iyisi yürüyün!Bir yerden bir yere ve mümkünse muhabbete gidin...

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Ya o "strese uyum sağlamak" denen şey neyin nesidir?Biliyorum iş yerinizde ve arkadaş çevrenizde belki "nevrotik biri" olarak değerlendirileceksiniz.Lakin baskıya, gerilime, krize pembe gözlüklerle bakacak kadar sersemleşmeyi pozitif tutum saymak yerine negatif olun, ne olacak?Çok kaptırdık kendimizi ama...Üç şef iyi yemek yaptı (aferin onlara!) diye dünya lezzet kazanmıyor.Üç şirket yeni bir ilaç piyasaya sürdü (alkışlar onlara!) diye bütün hastalıklar ortadan kalkmıyor.

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Ve en önemlisi şu ki..."ın içinde "" olması gerektiğini unuttuk.Yeniden ve mutlaka hatırlamalıyız.İyilik taşımayan"a inandırıldığımız için dünyayı berbat ettik.2021 birbirimizi en baştan, ilk kezmiş gibi, acısıyla sevinciyle, negatifiyle pozitifiyle "" başladığımız" bir yıl olsun!