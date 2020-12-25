Durmadan büyüklenenlerin...Her fırsatta cv'sine, statüsüne, soyuna sopuna "piyasa" yaptıranların...Cehennem gibidir.akıllarındatartıp durmaktanuyuyamazlar.Bir kriz anında bütün yaldızların dökülme endişesi bitirir onları...

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Anında panikliyorlar.Sistemlerine o kadar bağlılar ki, sistemin kısa bir süre için bile durma ihtimali kabus...Ya onları ayakta tutan zincir bir yerinden kırılırsa?Bu ihtimaller içlerini kurt gibi kemiriyor.Delirecek gibi oluyorlar.Öyle ki, geriye "diye bir şey kalmıyor.

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Gördünüz işte!Londra'da "sıkıyönetim" ilan edilip şehir dışarıya kapatılınca neler yaşandığını bir daha gördünüz.Yasak başlamadan hemen önce bütün mağazalar yine talan edildi, raflar birkaç saat içinde boşaltıldı.Oysa geçen martta yaşananların tekrarlanmayacağını düşünen uzmanlar vardı. Onlara göre Batı insanı hiç hesap etmediği bir krize şiddetli bir panikle cevap vermiş, makarna ve tuvalet kağıdına saldırmıştı.Bir daha olmazdı.Oldu!Çünkü bu toplumların insanı tüketmekten başka bir "bilmiyor.Kıyamet belirtileri patlak verdiğinde zombilere dönüşüyorlar.Olay sadece yiyecek, vs kalmazsa endişesinden ibaret değil.Arabasına atlayan orta sınıf IKEA önünde kuyruklar oluşturmuş.Niye? Çünkü "sürdürememe ihtimali ürkütüyorBatı insanını.

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Yeri gelmişken bir daha vurgulayayım..., bazı şapşalların sandığı gibi dünyayı, toplumları, insanları eşitlemeye doğru gitmiyor. O türden laflar Instagram sayfalarında pıtırcıkları bir araya toplamaktan öteye gitmiyor.Tersine, sosyal sınıflar arasındaki farklar iyice derinleşiyor.Gelişmiş toplumlarla ötekiler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel farklar belirginleşiyor.Görüp de sarsılacak çok şey yaşayacağız.Sarsılınca kendimize gelir miyiz?İnşallah!