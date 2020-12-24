Huyu bozuk der eskiler...Cibilliyetsiz denir.Cibilliyet de zaten Arapça "yaradılış, maya, huy" anlamındaki "cibilla"dan geliyor." denirken, bazı insanlar, hatta bazı topluluklar hakkındaki derdimiz ne güzel vurgulanır!Bir tür çaresizliktir çünkü onlar karşısında yaşadıklarımız.

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Mesela kimin aklına gelir?İBB'yi kötülemek için AK Partililerin evlerde saatlerce muslukları açık bırakıp İstanbul'da susuzluğa sebep olduklarını söylemek?Sosyal medyaya bu düzeyde "uçan" bir fitne tohumu atmakİBB'yi kötülemek için ağaçların kesildiğini söylemek de öyle...Ciddi ciddi iddia ettiler bunu...Tersine iddianın ortaya koyduğubakmak gerek.

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Bir kere böyle bir iddiada bulunabilmek ancak ruhen veya "" olarak bunu ""lerden olmayı gerektirir.Düşünün...İster istemezzamanını hatırlıyorum...Bir CHP milletvekili adayı Gezi zamanında Twitter'da "" kampanyası başlatmıştı.Evet! Yalan değil!Hiç utanmadılar.Kampanya tam da buydu.

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İçlerine yer etmiş o berbat ecnebiliklerini...Kibirden burunlarının ucunu göremezken boğazlarına kadar pisliğe batmışlıklarını daha kaç kez dile getireyim?İnsan suratlarına "diye haykırmakistiyor.

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Bazı arkadaşlar bunlara bakıp "iyice delirdiler" diyorlar.

Hayır, delirmiş falan değiller.

Ama bizi delirtmek istedikleri açık...

Dünyanın dev sorunlarla boğuştuğu bir dönemde bu tayfanın küçüklükleriyle uğraşmak bizim büyük çaresizliğimiz, orası net!



NOT DEFTERİ

Bilmem ki, aslında dost ve ikiz yaratılmış, şu birbirini tamamlayıcı madde ile mânânın ne diye arasını açar, açar da kimsenin edemeyeceği düşmanlığı kendimize ederiz? Bu alemde, kendi kendinin câhili olana, kendinden büyük düşman, kendi kendini bilene de, kendinden sâdık dost var mıdır? (SAMİHA AYVERDİ / Bir Dünyadan Bir Dünyaya)