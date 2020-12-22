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HAŞMET BABAOĞLU
Endişe ve gerginlik çağı

Endişe ve gerginlik çağı

22.12.2020, Salı
Vuhan'dan 11 ay sonra Avrupa'da bir Vuhan...
Vuhan maskeyi bile atıp konserlere, sinemalara dönmüşken...
Londra kendini hem dışarıya hem de İngiltere'ye kapatıyor.
Sanki bir güç insanlığın gevşemesine, biraz olsun nefes almasına izin vermiyor.
(Bakın, bu "nefes" konusu özel bir öneme sahip!) Ama biz dursak da, zaman durmuyor...
Yani Vuhan'da olduğu gibi Londra'da da, dünyanın başka yerlerinde de bu günler geçecek.

***

Salgın gelip geçtiğinde yaşadığımız teyakkuz hali de geçecek mi?
İşte orası önemli...
Öyle görünüyor ki, global teyakkuz hali dağılmayacak, tersine rutin olacak.
Tam da bu yüzden...
Uyduruk "kişisel gelişim" söylemlerinin insanlara söyleyeceği bir şey kalmadı artık.
Dünyanın yeni atmosferinde bizi ayakta tutacak olan kökleri sağlam manevi donanımız ve iktisadi dayanışmamız olacak.

***

Peki hangi gergin gündemler bekliyor dünyayı?
Birincisi...
Geçen ilkbahardan beri bilim insanlarının diline pelesenk olmuş bir konu var:
"Yeni pandemilere hazır olun!"
Neden şimdi?
Bize tarihten yüz yıl önceki İspanyol gribini gösterenler şimdi pandemilerin biri biter, diğeri başlar havasındalar.
Sanırsınız ki bir biyolojik savaş laboratuvarının kapıları açılıp stokları dışarıya salınmış...
Sanırsınız ki Kovid-19 kitlelerin bağışıklığını yere sermiş ve bir daha toparlanması imkansız.
Tuhaf ama bunu bir kenara not etmek gerekiyor.

***

İkincisi...
Küresel iklim değişikliği konusunun kaldıraç olarak kullanılması olacak.
Emin olun, Biden ve ekibi 2021'in ikinci yarısında bu meseleyi öyle köpürtecek ki, herkesin ağzı açık kalacak.
Üçüncüsü...
Beslenme ve tarım konusundaki radikal değişimlerdir.
Besin açığı önemli...
Kuraklık kritik nokta...
Ve bu konulara keskin gözlerle bakabilenler, kırmızı etin şimdiden ölüm fermanının yazıldığını biliyorlar.
Oysa bize madalyonun sadece virüsle ilgili yüzü gösteriliyor.
Global savaş atmosferine ise hiç değinmiyorum.

***

Bilin ki...
Tadınız iyice kaçsın diye yazmıyorum bütün bunları.
Artık "silkinme zamanı" geldiği için yazıyorum.
Umut, direnç ve insan olmanın bir tadı varsa eğer, tam da bu "silkiniş" çabamızın içinden filizlenecek.
Ve inananlar gayet iyi bilir ki...
"Allah, plan yapanların en hayırlısıdır."
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