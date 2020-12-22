Vuhan maskeyi bile atıp konserlere, sinemalara dönmüşken...Londra kendini hem dışarıya hem de İngiltere'ye kapatıyor.Sanki bir güç insanlığın gevşemesine, biraz olsun nefes almasına izin vermiyor.(Bakın, bu "nefes" konusu özel bir öneme sahip!) Ama biz dursak da, zaman durmuyor...Yani Vuhan'da olduğu gibi Londra'da da, dünyanın başka yerlerinde de bu günler geçecek.

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İşte orası önemli...Öyle görünüyor ki, global teyakkuz hali dağılmayacak, tersine rutin olacak.Tam da bu yüzden...Uyduruk "" söylemlerinin insanlara söyleyeceği bir şey kalmadı artık.Dünyanın yeni atmosferinde bizi ayakta tutacak olanolacak.

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Peki hangi gergin gündemler bekliyor dünyayı?Geçen ilkbahardan beri bilim insanlarının diline pelesenk olmuş bir konu var:Neden şimdi?Bize tarihten yüz yıl önceki İspanyol gribini gösterenler şimdi pandemilerin biri biter, diğeri başlar havasındalar.Sanırsınız kistoklarıdışarıya salınmış...Sanırsınız ki Kovid-19 kitlelerin bağışıklığını yere sermiş ve bir daha toparlanması imkansız.Tuhaf ama bunu bir kenara not etmek gerekiyor.

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Küresel iklim değişikliği konusununolarak kullanılması olacak.Emin olun, Biden ve ekibi 2021'in ikinci yarısında bu meseleyi öyle köpürtecek ki, herkesin ağzı açık kalacak.Beslenme ve tarım konusundaki radikal değişimlerdir.Besin açığı önemli...Kuraklık kritik nokta...Ve bu konulara keskin gözlerle bakabilenler, kırmızı etin şimdiden ölüm fermanının yazıldığını biliyorlar.Global savaş atmosferine ise hiç değinmiyorum.

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Bilin ki...Tadınız iyice kaçsın diye yazmıyorum bütün bunları.Artık "" geldiği için yazıyorum., tam da bu "çabamızın içinden filizlenecek.Ve inananlar gayet iyi bilir ki..."Allah, plan yapanların en hayırlısıdır."