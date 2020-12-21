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Haberler Haşmet Babaoğlu Türkiye diyoruz biz, Türkiye...
HAŞMET BABAOĞLU
Türkiye diyoruz biz, Türkiye...

Türkiye diyoruz biz, Türkiye...

21.12.2020, Pazartesi
Lay lay lom zamanları geçti!
Bugüne kadar politikanın "sizler", "bizler" oyunuyla örtülen ve temsili demokrasinin temsil etmekte zorlandığı gerçeklik artık çırılçıplak...
Devletler ayakta kalmak için canla başla çalışıyorlar.
Dönelim, doğrudan bize bakalım...
Dünyanın ve bölgemizin halini görmüyor musunuz?
Kimlerden olduğumuz, hangi partiye veya cemaate dahil olduğumuz, yaşam tarzlarımız, şunlarımız, bunlarımız...
Bütün bu farklar ikinci, üçüncü plana düştü.

***

Bundan böyle...
Esas soru şu...
Gerçekten Türkiye'den yana mısınız?
Türkiye'nin bağımsızlık arayışına destek olacak mısınız, olmayacak mısınız?
Buna cevabı evirmeden, çevirmeden, kıvırmadan verecek misiniz, vermeyecek misiniz?

***

ABD ve AB yaptırımlarının en sıcak biçimde konuşulduğu bir sırada...
"Geçiniz bunları" der gibi...
"Bana aktüel çıkarlarım ve geleceğimden söz edin; işinize gelmiyorsa, gölge etmeyin" mesajını vererek...
TSK ve onun birlikte hareket eden SMO (Suriye Milli Ordusu) Kuzey Suriye'de YPG ve rejim saflarına karşı yeni bir harekat başlattı.
Harekatın gerçekleşeceği bir iki hafta öncesinden belli olmaya başlamıştı, konuşuluyordu.
Şimdi insan ister istemez düşünüyor...
Son haftalarda Suriyeli mülteciler üzerinden kopartılan gürültüyle ve örtülü biçimde TSK'ya edilen hakaretlerle bu gelişmenin bir bağı var mıydı acaba?
YPG, Şebiha ve FETÖ kaynakları tarafından kimler gazlanıyor, meselesi hani..

***

Devlet...
"Önemli olan Akdeniz'deki çıkarlarımız" dedikçe, "ama Yunanistan" diyen...
Devlet...
"Geleceğimizi biz belirleyeceğiz" dedikçe, "ama Avrupa'nın geleceği" diyen...
Devlet...
"Demokrasi ve hukuk kavrayışımızı daha da genişleteceğiz" dedikçe, "ama bunu Biden'a sorsak, planı o yapsa!" diye mızıklanan bir muhalefetimiz var.
"Bizdeki muhalefet değil, ABD ve AB'nin içerideki acentesi, Yunanistan'ın ve Esad'ın kankası" deyip durmam boşuna değil...

***

Peki ne yapmalıyız?
Öyle günlerdeyiz ki...
Şu parti, bu ideoloji demeden...
Şimdi hepsini bir yana bırakıp "Türkiye" diye haykırmalıyız...
Türkiye diyoruz biz, Türkiye...
Hala anlamadınız mı?
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