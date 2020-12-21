Bugüne kadar politikanın "sizler", "bizler" oyunuyla örtülen veartık çırılçıplak...Devletler ayakta kalmak için canla başla çalışıyorlar.Dönelim, doğrudan bize bakalım...Dünyanın ve bölgemizin halini görmüyor musunuz?Kimlerden olduğumuz, hangi partiye veya cemaate dahil olduğumuz, yaşam tarzlarımız, şunlarımız, bunlarımız...Bütün bu farklar ikinci, üçüncü plana düştü.

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Bundan böyle...Buna cevabı evirmeden, çevirmeden, kıvırmadan verecek misiniz, vermeyecek misiniz?

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ABD ve AB yaptırımlarının en sıcak biçimde konuşulduğu bir sırada..."Geçiniz bunları" der gibi..."Bana aktüel çıkarlarım ve geleceğimden söz edin; işinize gelmiyorsa, gölge etmeyin" mesajını vererek...(Suriye Milli Ordusu)Kuzey Suriye'de YPG ve rejim saflarınakarşı yeni bir harekat başlattı.Harekatın gerçekleşeceği bir iki hafta öncesinden belli olmaya başlamıştı, konuşuluyordu.Şimdi insan ister istemez düşünüyor...YPG, Şebiha ve FETÖ kaynakları tarafından kimler gazlanıyor, meselesi hani..

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Devlet..." dedikçe, "diyen...Devlet..." dedikçe, "" diyen...Devlet..." dedikçe," diye mızıklanan birmuhalefetimiz var."Bizdeki muhalefet değil, ABD ve AB'nin içerideki acentesi, Yunanistan'ın ve Esad'ın kankası" deyip durmam boşuna değil...

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Peki ne yapmalıyız?Öyle günlerdeyiz ki...Şu parti, bu ideoloji demeden...Şimdi hepsini bir yana bırakıp "diye haykırmalıyız...Hala anlamadınız mı?